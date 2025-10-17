Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ceremonia militar presidida por el presidente chino, Xi Jinping. AFP

China confirma la purga de su cúpula militar por corrupción

El régimen expulsa del Partido Comunista y del Ejército de Liberación a nueve altos cargos y genera una convulsión sin precedentes

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:43

Comenta

La crisis en el Ejército Popular de Liberación (EPL), desde hace tiempo evidente, resulta ya explícita. China ha revelado este viernes la expulsión de nueve ... altos cargos de sus fuerzas armadas, acusados de corrupción. Este anuncio, tan repentino como excepcional dado el hermetismo inherente al régimen, viene a completar un reguero de desapariciones, purgas, fallecimientos e incluso suicidios que evidenciaba la inestabilidad en el seno del más crítico entramado de poder bajo el líder, Xi Jinping.

