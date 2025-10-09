Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente chino, Xi Jinping, en una imagen de archivo. Reuters

China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo

El régimen blinda estos materiales críticos para la industria global semanas antes de la primera reunión entre Xi y Trump

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:43

Comenta

China sabe que tiene al mundo agarrado por las tierras raras, y este jueves ha dado otra vuelta. Las autoridades del país han anunciado nuevas ... restricciones a la exportación de estos materiales críticos; una maniobra para blindar su dominio estratégico ante un mundo de hostilidad geopolítica creciente, en el que las cadenas de suministro se emplean como arma.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  10. 10 Las Canteras: historia de un desgobierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo

China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo