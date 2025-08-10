Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 11 de agosto de 2025
Un funcionario rocía con insecticida un parque de Hong Kong. Reuters

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

El brote se concentra en el sureste del país, donde las autoridades han retomado medidas propias del covid

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025

Cada vez que un virus se extiende por China, el mundo tiembla. Y no es para menos: el brote de SARS de 2003 dejó casi ... un millar de muertos por todo el mundo, y el segundo paralizó el planeta y provocó la mayor pandemia desde 1918. Ahora, las alarmas han vuelto a saltar en la provincia de Guangdong, al sureste del gigante asiático, donde en los últimos días se han registrado más de 7.000 casos de chikungunya.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  2. 2 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  3. 3 El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas
  4. 4 Noche mágica de fuegos en San Lorenzo
  5. 5 Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones
  6. 6 El FiestoRon se despide hasta el 2026
  7. 7 San Lorenzo celebra su día grande marcado por las altas temperaturas
  8. 8 Cinco años de cárcel para un extrabajador de Banesto que estafó al banco 31.615 euros
  9. 9 Hay startups sanitarias en Canarias y buscan talentos: «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos...»
  10. 10 Dos personas mayores sufren síncopes por el calor en Tenerife y La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo