Votar o no votar, el gran dilema de la oposición venezolana en las elecciones de este domingo

Acude Venezuela este domingo a las urnas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta vez son legislativas y regionales. Los venezolanos ... están llamados a elegir 285 diputados de la Asamblea Nacional, 260 legisladores estatales y 24 gobernadores. Lo hacen en un clima de decepción total por parte de la oposición y de euforia por el lado del Gobierno de Nicolás Maduro. Normal, en un pueblo que seguramente gastó toda su ilusión y batería el 28-J. Los vientos de cambio soñados resultaron una película de ficción. Maduro proclamó su victoria sin mostrar las actas electorales. La oposición enseñó pruebas que daban el triunfo a Edmundo González. Pero, al final, el candidato opositor tuvo que exiliarse en España. Y la líder, María Corina Machado, está en la clandestinidad.

Abrazados por el desencanto, la mayoría contraria al régimen chavista es lógico que piense más en el abstencionismo porque ¿para qué votar? ¿Qué puede esperar después de lo sucedido el 28J? ¿Significa eso que Venezuela se ha rendido?

Y por eso no es nada anormal ver aún algunos grafitis publicados en la red por Machado, que ha llamado a la abstención, y en los que se puede leer «No voto este 25 de mayo», «Yo ya voté el 28 de julio». «Aquí ganó Edmundo» o «No voto, yo desobedezco». Y son varias las universidades que han pedido la abstención, como la de Simón Bolívar en la que tampoco han faltado las pancartas de protesta: «La USB no vota y no olvida el 28-J».

Nuevas detenciones

Pero dentro de la desconfianza hay una parte de la oposición liderada por Henrique Capriles que presenta la candidatura de Alexander Duarte Perroni para la gobernación, y que tiene otra mirada sobre participar o no en unas elecciones en las que seguramente nunca el Gobierno reconocerá los resultados que vayan en su contra.

Capriles, exdirigente del partido Primero Justicia, y exgobernador de Miranda, ha sido candidato a la presidencia de Venezuela en dos ocasiones y famoso por la toma que hizo en 2002 de la embajada de Cuba, por lo que cumplió 4 meses en el Helicoide. En una entrevista a 'El Espectador' de Bogotá, Capriles habla del desafío que han supuesto todas las elecciones celebradas en Venezuela en los últimos años. «Nuestro voto no significa legitimar algún Gobierno, es el instrumento más claro de lucha que tenemos los venezolanos en este sistema contra el Gobierno de Maduro, o sea contra el peor Gobierno de la historia de nuestro país, pero los momentos más importantes que hemos vivido como oposición democrática han sido gracias al voto».

Insiste también y con ello lanza un dardo al otro lado de la oposición en que el plan no puede ser no hacer nada, «simplemente dedicarnos a escribir en las redes sociales o grabar videos; decir que mañana va a caer el Gobierno o que estamos esperando a ver qué va a hacer el presidente de los Estados Unidos».

En este sentido el economista y presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, ha escrito en redes sociales: «¿Votar o no votar? Un dilema legítimo para la oposición venezolana. Este es uno de esos casos, en los que ambas posturas tienen argumentos sólidos. Los abstencionistas representan el sentimiento mayoritario de desconfianza y apatía hacia el voto. Y los que deciden votar tampoco creen en la equidad del proceso. No lo validan, lo enfrentan». Cree León que los que acuden a las urnas lo hacen pensando en evitar la pulverización total de la oposición.

Ampliar Los militares que forman parte del dispositivo de seguridad electoral han sido los primeros en votar. AFP

El gabinete de Nicolás Maduro, por su parte, por mediación de su ministro de Interior, Diosdado Cabello ha declarado cierre de fronteras con Colombia y la suspensión de vuelos y del espacio marítimo hasta la medianoche del 26 de mayo ante una supuesta conspiración para sabotear las elecciones. Cabello aseguró que ya se habían detenido a 38 personas por presuntas conspiraciones.

La última de ellas ha sido el exdeputado Juan Pablo Guanipa, de 60 años y aliado de la líder de la oposición María Corina Machado. La Plataforma Unitaria Democrática rechazó ayer la captura de Guanipa porque «hacer política no es un delito».

Recuperar el territorio

Maduro, por su parte, en uno de sus últimos mítines declaró: «El chavismo es minoría y va a ganar las elecciones». El líder venezolano está empeñado en estas elecciones en recuperar completamente el territorio Esequivo, un territorio de 152.000 kilómetros cudrados, rico en petróleo y minerales, que pertenece a la Guyana, pero que Venezuela reivindica desde mediados del siglo XIX. Maduro, que ya considera a Esequibo el Estado número 24 del país, quiere contar con otros 16 cargos para esta localidad.

Según el último informe de Provea, la elección de Maduro el pasado 28-J no ha permitido la recuperación de la democracia, sino que ha agudizado la represión, ni las graves violaciones de los derechos humanos. El informe habla de 2.635 violaciones a la libertad personal, que representa un aumento de 11.347,8% con respecto al 2023. Unas 522 personas han sido asesinadas por policías o militares, 25 de ellas en las manifestaciones del 28-J.