Sergio Massa, el superministro argentino para una economía en jaque

En este momento es más popular en Argentina que Leo Messi, no hay medio de comunicación que no quiera llevarlo a su portada a diario, ni ciudadano o empresario que no lo tenga presente en sus pensamientos. Es Sergio Tomás Massa, que el pasado abril cumplió 50 años. No es futbolista, tampoco es cantante. Es un abogado de mucho prestigio, pero especialmente es político. Sobre el papel mojado que hoy en día es Argentina, Massa es el hombre al que el presidente Alberto Fernández ha encargado una endemoniada labor, y aquí es donde caben todos los verbos: salvar, estabilizar, tranquilizar, combatir. Ponga usted el que quiera, porque de lo que se está hablando es de la economía argentina, uno de los países más endeudados de América Latina y donde la crisis económica, que azota al mundo entero, parece vivir a sus anchas.

Massa es el 'superministro'. Así lo bautizaron desde el mismo momento en que aceptó un ministerio en el que su predecesora, la economista Silvana Batakis, tan solo permaneció 24 días. Massa ya ha superado ese efímero récord. Ya ha cumplido más de un mes. Valiente como nadie no solo aceptó ser el responsable de la Hacienda argentina, sino también de las carteras de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Productivo, que entonces tenían sus ministerios y tomaban sus propias decisiones. El desafío que tiene por delante, a un año de las elecciones presidenciales, no se digiere con un mate. Es muy consciente de que la economía de Argentina vive en constante jaque, pero lo primero que manifestó en su despedida como presidente del Congreso fue: «No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores».

Periodistas argentinos sostienen que la mejor definición que se encuentra en el diccionario para Massa es la de que es un personaje sinuoso. Ha soñado con el poder desde su juventud en la que formó parte del liberalismo-conservador de UCeDe (Unión de Centro Democrático). A los 27 ya era diputado en Buenos Aires. A los 29 entró en las ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). A los 36 fue jefe de gabinete de ministro de Cristina Fernández. A los 41 se convirtió en intendente (alcalde) de la localidad de Tigre, donde se instaló con un solo objetivo: crecer en su carrera política.

Para ello no le ha importado experimentar y convivir con todos los frentes e ideologías posibles, ya sean liberales, peronistas, kirchneristas. Daba igual. Estuvo con ellos y en contra de ellos, pero hasta ahora nunca pudo alcanzar su sueño, que no es otro que dirigir el país desde la Casa Rosada. Pero es tremendamente ambicioso, hábil, hiperactivo y equilibrista, dicen en Argentina, donde si por algo crea desconfianza es porque podría ser capaz de cualquier cosa con tal de llegar a la presidencia, carrera en la que no tuvo éxito en las elecciones del 2015, cuando resultó ganador en segunda vuelta Mauricio Macri y él solo logró el 21,39% de los votos en la primera.

«Durante mucho tiempo mi carrera política estuvo signada por desafíos. Me pasó que todo el tiempo más que disfrutar mi responsabilidad y mi momento pensaba en lo que venía. Supongo que por mis frustraciones y mis preocupaciones aprendí a hacer bien lo que me tocaba hacer y no pensar en el mañana», llegó a reconocer el año pasado Massa, en palabras publicadas por Infobae.

Sin tiempo que perder

Algunas fuentes aseguran que del éxito o no en su tarea de parar la inflación (7,4% en julio, la más alta desde abril 2002), una pobreza que se acerca al 40%, generar puestos de trabajo, subir salarios a los que tienen más bajos ingresos, reducir el déficit fiscal y no aumentar la deuda, dependerá su lanzamiento a la presidencia en las próximas elecciones de 2023.

En un país con diez tipos de cambio para el dólar, pide a los que guardan dinero bajo el colchón que lo transformen en trabajo

De momento, Sergio Massa está cumpliendo con algunas de las promesas que hizo a su llegada al ministerio de Economía, y aunque en cinco semanas es muy poco lo que ha podido desarrollar de su programa, la exigencia le obliga a acelerarlas al máximo para no perder el alto grado de confianza que generó en los mercados su nombramiento. En cuanto tomó posesión advirtió que los meses de julio y agosto serían los más dificultosos para controlar la inflación, pero que en septiembre esperaba que la curva de los precios comenzara a ceder. Ha pedido a los ministros un esfuerzo en el control del gasto, y ha dispuesto recortes en Educación y Desarrollo Productivo, lo que prefirió definir como «readecuación de partidas».

En esta Argentina que lo ha vivido casi todo -dictadura, guerra, corralitos- y hay diez tipos de cambio para el dólar, Massa recurre a la solidaridad de todos para mejorar una situación a la que el país parece haberse acostumbrado. «Tenemos que entender que Argentina necesita un sendero en el que empresarios, trabajadores y Estados nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente y nuestro pueblo». Y pide a los que guardan o ahorran pesos o dólares debajo del colchón que los transformen en trabajo, producción y «en un bien que les permita preservar el valor y construir futuro» para sus hijos.

En un mes, Massa hizo una transferencia de 25.000 millones de pesos que benefician a las empresas de la economía del Conocimiento, prometió aumentar el número de trabajadores de la construcción de 430.000 a 450.000 y acaba de desmentir una devaluación inmediata del peso. Al mismo tiempo que anunciaba un aumento del 15,53% en las asignaciones familiares, todo un alivio para compensar a los más pobres durante tres meses, presentaba su declaración en la que aparecen dos casas y un coche. Todo el patrimonio del hoy hombre clave en la economía argentina ascendería a 40.000 dólares-blue, al cambio 291 pesos.