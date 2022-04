La represión vive en El Salvador

El presidente amenaza con reformar la Constitución para perpetuarse en el poder

Óscar Iraheta no tuvo que escuchar las palabras burdas del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, invitando a los periodistas «incómodos, los que se autodenominan intelectuales y andan con miedo», a que se asilen en otro país. Óscar, 45 años, casado, padre de cuatro hijos, se fue un año antes de El Salvador ante una amenaza de un sicario. Durante 18 años fue el especialista judicial del diario 'Hoy'. «Mi peligro y mi miedo no vinieron de las pandillas sino de esa delincuencia silenciosa, de cuello blanco, y me aconsejaron que me fuera del país», comenta.

Hoy vive en Valencia, sin ninguna gana de volver a su querido El Salvador. «Bukele quiere reformar la Constitución para perpetuarse en el poder. Tampoco hay oportunidades de trabajo y la prensa está amordaza o invitada a marcharse del país», afirma.

«Las opiniones de la oposición y de periódicos son caricias, piropos, que les den asilo y se vayan, aquí no aportan nada.ste es el nuevo país en el que vamos a vivir», son palabras del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, un país centroamericano con 6,3 millones de habitantes y que tiene unos vecinos también con mucha violencia y pobreza: Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El territorio sufrió una guerra civil entre 1980 y 1992 que arrojó alrededor de 75.000 muertos. El Salvador, un país cuyo lema es 'Dios, Unión y Libertad'. Dios parece haberlo abandonado. La Unión no existe y la Libertad está censurada.