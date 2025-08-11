Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

Uribe Turbay fue tiroteado durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, dentro del término de Bogotá. El senador hablaba en plena calle cuando un joven de 14 años logró aproximarse y dispararle varias veces pese al servicio de seguridad que le escoltaba. El precandidato resultó herido en las piernas y en la cabeza. Desde el primer momento, los médicos señalaron que su recuperación sería casi un milagro.

El presunto asesino y otras cinco personas permanecen detenidas por este caso, cuyo móvil y organización la Policía todavía no ha desentrañado. Uribe era muy crítico con el presidente del país, Gustavo Petro, quien dijo que recurriría incluso «a la CIA y al FBI» para resolver el asesinato. Se sabe que el arma había sido comprada cinco años atrás en Arizona (Estados Unidos). Los cinco presuntos cómplices, entre ellos una mujer, habrían participado en la logística para organizar el atentado y luego facilitar la huida en coche del menor. Sin embargo, éste, en la huida, recibió un disparo en una pierna que le inmovilizó.

Miguel Uribe Turbay era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) e hijo de Diana Turbay, la periodista y abogada que fue secuestrada por el cártel de Medellín y murió asesinada en 1991 cuando las fuerzas de seguridad trataban de rescatarla. El político ahora fallecido se licenció como abogado en la Universidad de los Andes y realizó estudios en Harvard después de trabajar para el Ayuntamiento de Bogotá. Fue secretario de Gobierno y en noviembre de 2021 el expresidente Álvaro Uribe le promovió como cabeza de lista de Centro Democrático para el Senado, donde ahora ocupaba un escaño.

Dos compañeros atienden al senador justo después de ser tiroteado.

El atentado y su muerte han revivido el fantasma de la violencia política en Colombia, que se hizo notar con terribles consecuencias a finales de los años 80 y en 1990, en ese caso con los asesinatos de Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo. El primero de ellos había dejado las armas para pilotar el viaje del M-19 hacia el movimiento político Alianza Democrática M-19. En plena campaña para las elecciones presidenciales fue acribillado a tiros en un avión que cubría el trayecto Bogotá y Barranquilla. Jaramillo, dirigente de Unión Patriótica, también falleció de forma similar. Un sicario le disparó varias veces pese a que el líder político se hallaba custodiado po 16 escoltas.

Como en el caso de Jaramillo, cuyo asesino tenía 16 años, el verdugo de Miguel Uribe también es un menor de edad. El patrón remite a la peor época criminal del país cuando el crimen organizado y el narcotráfico acudían habitualmente a pistoleros adolescentes por su menor imputabilidad ante la ley. En la actualidad, 14 precandidatos para las elecciones de 2026 en Colombia llevan escolta.