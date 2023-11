Milei: «Ministro que me gaste de más, lo echo»

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha advertido a su gabinete que será extremadamente vigilante con el gasto oficial. «Ministro que me gaste de más, lo echo», ha declarado este miércoles el líder de La Libertad Avanza, que ayer mantuvo su primera reunión con el mandatario saliente, Alberto Fernández, para preparar la trasición de Gobierno.

Milei celebró una entrevista con el conocido periodista y locutor de televisión argentino Alejandro Fantino, en la que recordó a su nuevo equipo político que se ha comprometido a «terminar 2024 con equilibrio fiscal» y anunció ajustes drásticos para sanear las cuentas del Estado y reavivar el crecimiento económico. Su propuesta se fundamenta en echar el freno a la obra pública, reducir los gastos en la Administración y promover una agresiva campaña de privatizaciones, fundamentada en la idea de que «todo lo que pueda caer en manos privadas irá a manos privadas». «Y todas las obras públicas que pueden ser entregadas al sector privado, que las termine el sector privado».

El dirigente ultra reconoció que «los argentinos van a ver seis meses que serán muy duros«, pero no mostró temor a una reacción popular en forma de manifestaciones y huelgas. »No me voy a dejar extorsionar«, aclaró. »Se va a aplicar la ley. No tenemos plata. Si cedemos a la extorsión, nunca se resolverá el problema«, subrayó antes de enfatizar que »el ajuste lo vamos a tener que hacer. Pero nosotros proponemos que lo pague la política» y, sobre todo, aquellas «partidas donde roba la política. Voy a hacer un ajuste de shock». El presidente electo añadió que, con sus recetas, «2025 será un año brillante», con la tasa de inflación en caída libre y «los salarios volando en dólares».

«Nos cargará muertos»

Sin embargo, de momento, lo único que vuelan son las protestas del sector aeronáutico, que se ha convertido en el primer obstáculo del plan de privatizaciones proyectado por el líder ultraderechista. El principal sindicato de pilotos ha rechazado cualquier posibilidad de dejar Aerolíneas Argentinas en manos privadas y avisó a Milei que si pretende «cargarse» esta compañía estatal «nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, nos va a tener que cargar muertos».

La central afirmó que le mueve el «interés nacional» y consideró un «tema ideológico» el proyecto de construir «un país sin ferrocarriles, sin marina mercante, sin una red ferroviaria y encima sin línea aérea». En contra de lo manifestado por Milei, que cree que la compañía estatal ha permanecido «contaminada» por la política, los pilotos aseguran que ha quedado demostrada su capacidad de «generar riqueza».

En medio de los anuncios de ajuste y las primeras protestas profesionales, en Buenos Aires continúan los preparativos para la transición de Gobierno después de que el martes Milei y Alberto Fernández mantuvieran su primera reunión oficial. El nuevo mandatario se atrevió incluso a contar un chascarrillo sobre la residencia presidencial de Quinta de Olivos. Su predecesor le confesó sentirse como un agente inmobiliario que le estuviera enseñando la casa a su nuevo inquilino y él respondió: «Soy el nuevo inquilino. Y estoy siendo claro con este término porque voy a estar transitoriamente. Me lo tomo como un trabajo».

A medida que se aproxima el 10 de diciembre, fecha en la que tomará posesión de su cargo, el líder ultra ha comenzado a recibir las confirmaciones de asistencia de otros líderes internacionales y de presidentes americanos como el chileno Gabriel Boric. Pese a las diferencias ideológicas entre ambos, un portavoz de Boric dijo con cierta frialdad que se trata de «política de Estado» y que acudir a la ceremonia «es un estándar que el presidente tiene para todos los casos».

También Milei ha invitado al presidente de Vox, Santiago Abascal, aunque este partido ha informado este miércoles que todavía desconoce si podrá asistir al acto. Tras su victoria en las urnas, Abascal felicitó al nuevo jefe de Gobierno y señaló que «hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría».