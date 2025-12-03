Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de diciembre de 2025
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Efe

La familia del pescador colombiano asesinado en un ataque contra narcolanchas denuncia a Estados Unidos

Es la primera vez se presenta un recurso ante un organismo internacional por la campaña de Trump contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:16

La familia del pescador colombiano asesinado en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe ha denunciado a Estados Unidos ante la ... Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la primera reclamación ante un organismo internacional desde que Washington inició en septiembre su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico y que ha causado al menos 82 víctimas.

