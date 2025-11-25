Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 26 de noviembre de 2025
Viajeros varados viajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas, tras suspender sus vuelos varias compañías. EFE

Maduro exige a las aerolíneas que retomen los vuelos o les retirará los derechos de tráfico

El presidente venezolano da un ultimátum de 48 horas a las compañías que han suspendido sus conexiones con el país y vuelve a desafiar a EE UU

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Nicolás Maduro ha decidido salir al paso de la oleada de cancelaciones de vuelos que desde el pasado fin de semana mantienen a Venezuela prácticamente ... aislada del resto del mundo. El presidente chavista ha recurrido a la amenaza para tratar de poner fin a una parálisis que mantiene varados desde el lunes a cientos de pasajeros. En concreto, ha advertido a las ocho aerolíneas que han anulado hasta nuevo aviso sus conexiones con el territorio -entre ellas Iberia, Air Europa y la portuguesa TAP- que si «en 48 horas» no retoman su actividad perderán irremediablemente los «derechos de tráfico».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  6. 6 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  9. 9 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  10. 10 Urbanización Díaz Casanova: «Esto es un vertedero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Maduro exige a las aerolíneas que retomen los vuelos o les retirará los derechos de tráfico

Maduro exige a las aerolíneas que retomen los vuelos o les retirará los derechos de tráfico