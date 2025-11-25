Maduro exige a las aerolíneas que retomen los vuelos o les retirará los derechos de tráfico

Nicolás Maduro ha decidido salir al paso de la oleada de cancelaciones de vuelos que desde el pasado fin de semana mantienen a Venezuela prácticamente ... aislada del resto del mundo. El presidente chavista ha recurrido a la amenaza para tratar de poner fin a una parálisis que mantiene varados desde el lunes a cientos de pasajeros. En concreto, ha advertido a las ocho aerolíneas que han anulado hasta nuevo aviso sus conexiones con el territorio -entre ellas Iberia, Air Europa y la portuguesa TAP- que si «en 48 horas» no retoman su actividad perderán irremediablemente los «derechos de tráfico».

El ultimátum del líder venezolano llegó a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el cual trasladó el aviso del régimen de Caracas a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a 300 compañías de todo el mundo. Según detalló este martes IATA, las empresas que podrían verse privadas de los permisos para seguir operando en el país caribeño serían «principalmente aquellas que ya habían anunciado la suspensión temporal». Se trata específicamente de Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil), Avianca y Latam Airlines (ambas de Colombia), la turca Turkish Airlines, que es una de las diez más grandes del mundo, así como Air Europa y Plus Ultra.

En un intento por evitar el cumplimiento de tal amenaza por parte de Maduro, la propia IATA advirtió al mandatario que la orden dada a las aerolíneas podría reducir aún más la conectividad hacia el país, que ya es una de las más bajas en comparación con otros Estados de la región. Asimismo, el organismo explicó a las autoridades de Caracas que se trata de «medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves» y que las compañías miembro «mantienen el compromiso de restablecer las operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan».

En medio del caldeado ambiente, Iberia se mantuvo firme en la decisión adoptada el sábado de suspender sus vuelos con origen o destino a Venezuela después de que el fin de semana la Administración Federal de Aviación estadounidense alertara sobre «el deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en el país caribeño y sus alrededores». La firma española detalló que mantendrá cancelados todos sus trayectos hasta el 1 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Hasta entonces, seguirá monitorizando la situación y retomará las operaciones cuando se recupere la seguridad en la zona. La empresa brasileña Gol informó asimismo de que continuarán suspendidas sus conexiones por lo menos hasta el viernes.

Clima prebélico

El caos en los aeropuertos venezolanos es una consecuencia directa de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplegar efectivos y equipamiento militar en el Caribe -incluido el portaaviones 'USS Gerald R. Ford', el más grande del Pentágono- con vistas a combatir el narcotráfico en Venezuela. Un clima prebélico que se ha reavivado en las últimas horas a raíz de designar el lunes como organización terrorista al Cártel de los Soles, al frente del cual Washington sitúa a Nicolás Maduro y a otros altos cargos del régimen chavista, como su 'número dos' y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

«Hagan lo que hagan, no van a poder con nosotros. Somos invencibles», retó el líder chavista a Trump

«Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles», espetó este martes un desafiante Maduro a Trump en su programa de la cadena estatal VTV, donde denunció «amenazas, guerras psicológicas, políticas y diplomáticas». Pese a ello, auguró que saldrán «vencedores».

El ambiente de máxima inestabilidad llevó entretanto al Ministerio de Exteriores español a secundar este martes los pasos dados la víspera por Alemania y desaconsejar también los viajes a Venezuela. En una nota, instaron a la ciudadanía a evitar cualquier desplazamiento al país latinoamericano, «salvo que sea necesario» debido a «la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías».