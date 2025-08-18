Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 18 de agosto de 2025
Rodrigo Paz Pereira, a la izquierda, y Jorge Quiroga.

Dos candidatos conservadores se disputarán la presidencia de Bolivia tras veinte años de socialismo

La izquierda se queda fuera de la segunda vuelta

Dagoberto Escorcia

Lunes, 18 de agosto 2025, 06:29

El panorama político en Bolivia ha dado un vuelco total. El giro ha sido de 360 grados. Los ciudadanos han apostado en esta ocasión por ... un gobierno de derecha y han puesto punto final a veinte años de hegemonía del MAS (Movimiento Al Socialismo). El senador Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (Libre) tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre, según los resultados preliminares en los que Paz dio la gran sorpresa al acumular el 31,3% de los votos, mientras que Quiroga sumó el 27,3%, con más del 90% de los votos escrutados.

