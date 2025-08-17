Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un soldado revista el material para las elecciones de hoy en Bolivia. Reuters

Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha

Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga son los favoritos mientras el inhabilitado expresidente Evo Morales pide movilizaciones

Dagoberto Escorcia

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:32

Bolivia elige hoy presidente para los próximos cinco años. Todos los candidatos son hombres entre 36 y 70 años. Ocho millones de ciudadanos pueden ejercer ... un voto que según las encuestas tiende al cambio, un giro a la derecha. No más izquierda, muy debilitada. Ahora le toca a la derecha, según los sondeos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 Hasta siempre, Atilio
  3. 3 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  4. 4 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  6. 6 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  7. 7 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  8. 8 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  9. 9 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»
  10. 10 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha

Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha