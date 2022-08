Colombia vive con esperanza el estreno de su primer Gobierno de izquierda

Colombia ha amanecido este domingo 7 de agosto, fecha en la que hace 202 años dio el primer paso para su independencia, llena de optimismo, rebosante de ilusión y esperanzada en vivir un futuro pacífico, en disfrutar de una Colombia en la que cese la violencia e impere el diálogo sobre la confrontación. Era otro día histórico, el de la posesión del primer Gobierno de izquierda liderado por Gustavo Petro Urrego, el presidente número 42 del país, y al que eligieron 11,3 millones de colombianos. Un día en el que Colombia iba a estar en boca del mundo y no por el narcotráfico o porque en la alguna zona rural habían quitado la vida a líderes sociales. Un día en el que recibiría la visita de varios presidentes de otros países y también la del rey Felipe VI de España. Las calles de Bogotá, la capital, amanecieron engalanadas con los colores de la bandera colombiana. Un día para olvidar el Gobierno saliente y pensar en el que ha prometido la transformación social del país, en el que ha asegurado que buscará unir esa Colombia partida en dos.

Las expectativas están altas. Habrá que ver cómo Gustavo Petro llevará a cabo todo lo prometido en su campaña electoral en un mundo global que está centrado en la guerra de Rusia y Ucrania, en las amenazas entre China y Estados Unidos, y que asiste a una grave crisis económica y política después de haber sufrido una pandemia.

No será nada fácil para el Gobierno de Petro enderezar un país que esta semana ha conocido que sufre la inflación más alta de los últimos años (10,21%), y que tiene tantas guerras intestinas. Las preguntas afloran sobre todos los proyectos y promesas planteadas por el nuevo presidente durante su campaña electoral. Son muchos los que quieren que la opción jamás votada salga bien. Petro obtuvo el premio que buscaba, que era dirigir el país.

El diario 'El Espectador' en su editorial planteaba: «El reto, una vez pase la posesión y los momentos simbólicos importantes hayan ocurrido, es cómo enfrentar un país con grandes problemas y profundas divisiones». Y, al mismo tiempo, se preguntaba: «¿Cuál Petro tendremos como presidente? El orador que tilda de enemigos a quienes se le oponen o el estadista moderado que ha mostrado ser desde la elección. Por el bien del país, esperamos que la segunda versión sea la norma durante los próximos cuatro años. Así tendrá, además, la posibilidad de hacer un Gobierno que pase a la historia en un momento álgido para Colombia».

Es cierto que nadie cree en el discurso de despedida de Iván Duque, presidente saliente, en el que aseguró que había cumplido con la meta de transformar positivamente a Colombia. Palabras que le hicieron ganar una bronca monumental en el Congreso. Pero no es menos verdad que Petro no es un mago que hará desaparecer inmediatamente la violencia rural, la inseguridad urbana o la corrupción o curará las heridas de tantos años de conflictos armados en el país. «No me olvidaré de las realidades del país», dijo recientemente el presidente que ha tomado posesión de su cargo ante unos 100.000 invitados y dentro de un acto que aparcó muchos protocolos y abrazó más a la ciudadanía.

Mientras las fuerzas opositoras a Petro mantienen el escepticismo en el nuevo Ejecutivo, muchos medios recordaban los principales retos que tiene el primer mandatario de izquierda que experimenta la democracia colombiana. En su editorial 'El Tiempo' recordaba que Petro también es el primer presidente que formó parte de una guerrilla, el M-19, que en 1990 entregó las armas y pasó a ser un partido político. El diario afirmaba que el diálogo nacional propuesto por Petro desde el día de su elección «ha sido una buena señal que ha coadyuvado a generar un escenario de esperanza ciudadana en torno a la posibilidad de una construcción colectiva, a la cual han concurrido diversos sectores con vocación de contribuir en un marco de respeto democrático e institucional».

Desafíos primordiales

La paz total es uno de los de los desafíos primordiales que Petro ha prometido, y quiere lograrlo a través del diálogo social y nacional en medio de unas transformaciones que, según Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz en el Congreso y miembro del partido Pacto Histórico, que lidera Petro, debe permitir al país dirigirse hacia una convivencia pacífica y sin armas. Volver a dialogar con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), con el que Duque nunca negoció, es otro de los proyectos de Petro. También tiene por delante la Reforma Agraria, suspender el uso de glifosato para extirpar los cultivos ilícitos, separar el órgano policial del ministerio de Defensa, y otras promesas sociales como la educación gratuita y dotar de un soporte económico a los mayores adultos.

Gustavo Petro ha amanecido el día más importante de su carrera política deseando a los ciudadanos, a través de las redes sociales, que el 7 de agosto fuera una gran fiesta para todos. Al mismo tiempo ha dado a conocer los nombres de nuevos ministros que conformarán su gabinete, compuesto en este momento por ocho mujeres y seis hombres, además de contar con la primera vicepresidenta líder social, Francia Márquez Mina, 41 años el próximo diciembre, que ocupará el Ministerio de Igualdad.