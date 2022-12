Boluarte se aferra a la presidencia de Perú arropada por el Ejército y la Policía

Dina Boluarte, la primera presidenta de la historia de Perú, se ha marcado como un reto personal mantenerse en el cargo hasta las próximas elecciones, se celebren cuando se celebren. Lo expresó con claridad cuando se puso sobre los hombros la banda que le designa como jefa de Estado del país andino y lo ratificó este sábado. La legitimidad de su Ejecutivo es «incuestionable», en su opinión. «Estoy acá cumpliendo el orden constitucional y quiero trabajar con ustedes», enfatizó. No piensa renunciar y exigió al Congreso que apruebe un adelanto de los comicios, que, sin embargo, rechazaba el pasado día 9, cuando llegó al palacio presidencial de Lima. Las repetidas voces que reclaman su renuncia las atribuye al machismo de un sector de la población y la clase política.

La mandataria se siente fuerte y capaz de unir a los peruanos, ahora divididos entre los partidarios y los detractores del expresidente Pedro Castillo, quien paga con una condena preventiva de dieciocho meses de cárcel su fallido autogolpe de Estado. Para ello, Boluarte se desplazará junto a sus ministros a diversas regiones y una semana después de conformarlo recompondrá el gabinete de ministros que preside Pedro Angulo, «para darle mayor tranquilidad con profesionales».

«Quiero hacer llegar personalmente mis condolencias a las familias que han perdido a seres queridos en estos tiempos donde se ha generado una violencia innecesaria para el Perú entero», señaló. Más de una veintena de personas han perdido la vida en enfrentamientos entre las distintas facciones políticas.

«No soy diferente a la mujer que participó en las elecciones de 2021 y no entiendo por qué la violencia en las calles. No busqué estar acá, protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo», enfatizó.

Volver a las urnas

Boluarte también exigió al Congreso que aprobara volver a las urnas el próximo año. «Debe reflexionar y trabajar de cara al país. El 83% de la población quiere un adelanto. Entonces no busquen pretextos. Voten de cara al país. No se escuden detrás de una abstención. No vengan con pretextos inoficiosos, pretendiendo quedarse hasta 2026», subrayó en referencia a la votación del pleno que el viernes rechazó una propuesta que promovía nuevos comicios. Hasta que se vuelvan a abrir los centros de votación, se mantendrá «firme» al frente del Gobierno. «Nadie quiere quedarse en el poder. Es el Congreso el que tiene que definir con su participación el adelanto de los comicios», reiteró.

Pero este retraso no justifica las actuaciones de los «grupos conflictivos» que participan en las manifestaciones violentas. «¿Qué propósito tienen cerrando aeropuertos, dejándolos inutilizados, quemando comisarías, instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía?». «Ésas no son marchas pacíficas, no son reivindicaciones sociales», acotó antes de añadir que las Fuerzas Armadas «han salido» a las calles «para poder cuidar» a los ciudadanos y los bienes públicos y privados.

La posición de firmeza que manifestó Boluarte desde el palacio presidencial se sustenta precisamente en la garantía de que cuenta con el apoyo del Ejército y de la Policía, cuyas jefaturas le arroparon durante su discurso. Tras los violentos enfrentamientos que han dejado al menos veintidós muertos desde el domingo pasado, las fuerzas de seguridad peruanas informaron ayer de que han retomado el control de la mayoría de carreteras, aeropuertos e infraestructuras estratégicas del país andino. El jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, manifestó que paulatinamente se recupera la normalidad.