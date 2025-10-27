Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 27 de octubre de 2025
Javier Milei, en el momento de depositar su voto. Afp

Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con 8,6 millones de votos

La Libertad Avanza gana las legislativas con el 40,84% de los sufragios, nueve puntos más que Fuerza Patria, el partido peronista

Dagoberto Escorcia

Domingo, 26 de octubre 2025

El búnker libertario que lidera Javier Milei sonríe. Se siente el gran ganador de las elecciones legislativas celebradas este domingo. Más de 8 millones de ... ciudadanos dieron su apoyo al gobierno de Javier Milei. No se conocían los resultados oficiales y la música y los bocinazos ya se escuchaban en la sede de La Libertad Avanza. Milei buscaba fortalecer su poder en el Congreso tras dos años en la presidencia de Argentina. Lo consiguió.

