Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con 8,6 millones de votos

El búnker libertario que lidera Javier Milei sonríe. Se siente el gran ganador de las elecciones legislativas celebradas este domingo. Más de 8 millones de ... ciudadanos dieron su apoyo al gobierno de Javier Milei. No se conocían los resultados oficiales y la música y los bocinazos ya se escuchaban en la sede de La Libertad Avanza. Milei buscaba fortalecer su poder en el Congreso tras dos años en la presidencia de Argentina. Lo consiguió.

Más de 35 millones de argentinos estaban llamados a votar para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La participación fue del 67,85% tras ser escrutadas un 90% de las mesas electorales. Para el gobierno resultó un éxito histórico la jornada.

La Libertad Avanza, partido que representa Milei, contaba con solo 37 diputados de un total de 257 y 7 senadores de 72. Los resultados del domingo dictaron unos números abrumadores para los libertarios. En total, La Libertad Avanza tiene ahora 64 diputados. Fue un contundente triunfo para Milei, que recibió un espaldarazo con el 40,84% de los votos, mientras que Fuerza Patria, la alianza peronista, recibió el apoyo de 5,1 millones de votos (31,67%), y Provincias Unidas solo alcanzó a tener el apoyo de 7,12%, y el Frente de Izquierdas se quedó en 3,91%.

El triunfo de La Libertad Avanza fue total en las principales provincias del país. El Gobierno logró pintar de violeta la mayoría de las provincias. Los candidatos del Gobierno lograron imponerse en 16 provincias. No solo en Buenos Aires, sino también en Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuguén, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja.

Las elecciones legislativas se han producido a mitad del mandato del presidente ultraliberal Javier Milei, que afrontaba un test clave sobre su popularidad. Pese al apoyo financiero de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ha prometido invertir 40.000 millones de dólares en el país, la economía argentina sigue atenazada por la deuda.

Tras meses convulsos para el presidente, los comicios llegan en un momento de creciente vulnerabilidad para su figura, que tendrá que hacer frente a la oposición de corte peronista tras haber perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado mes de septiembre.

Sondeos a favor

Y lo cierto es que había serias dudas en torno al resultado, aunque su partido La Libertad Avanza, se encontraba en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto con el 37,1% de los respaldos, muy cerca le sigue Fuerza Patria, con el 32,2 % de los apoyos, entre cuyos líderes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y nombres relevantes del peronismo como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Milei depositó su papeleta en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la sede de Medrano (Buenos Aires) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y sin realizar declaraciones a la prensa. Sí dedicó unos minutos a saludar a simpatizantes que le esperaban en la puerta de acceso del edificio universitario. El mandatario estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, quien ejerce además como secretaria general de la presidencia.