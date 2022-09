Florida, en el ojo del huracán

Por Cuba pasó cuando todavía era de categoría 3, y aún así dejó a toda la isla sin electricidad durante más de 24 horas. El huracán 'Ian', el peor monstruo meteorológico que hayan visto jamás los espantados vecinos de Pinar del Río, donde se ha llevado por delante más de 5.000 instalaciones tabacaleros, cogió todavía más fuerza de camino a Florida, donde se dirige de lleno hacia la ciudad de Tampa.

«Esto es una cuestión de vida o muerte, obedeced a las autoridades», pidió por televisión el presidente, Joe Biden. Pero a esas alturas ya no recomendaban evacuar. «Si no lo has hecho ya, te toca quedarte en casa y resguardarte», informó el jefe de bomberos de Fort Myers, donde se ha declarado el toque de queda para que puedan operar los servicios de emergencia.

Para quienes tienen toda una vida de experiencia oyendo estas alertas, que a menudo quedan en un apagón de luz, era fácil agarrarse al asiento, pero pronto pueden quedarse sin él. La ciudad de Tampa, a la que se dirige el meteoro, no ha sufrido el impacto directo de huracán en más de un siglo. Y este, que se acercaba a Florida convertido en un monstruo de categoría 4, rozaba la categoría 5 por los vientos de 250 kilómetros por hora. A quienes pensaban en Charlie, otro huracán de categoría 4 que azotó la zona en 2004, arruinando más de 300 negocios, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advertía que si bien pudo haber sido igual de fuerte, era mucho más pequeño que el monstruo que enfrentaban.

«Es mejor que donéis dinero»

No era momento de hacer política, por eso el presidente Biden le llamó personalmente y aprobó de antemano la declaración de emergencia, pero DeSantis no podía perder la oportunidad de demostrarse como un político eficiente, ahora que todo el país al que aspira a servir algún día desde la Casa Blanca, tenía la vista puesta en él. DeSantis adelantó a los que se han resistido a evacuar los pasos a seguir a partir de las inundaciones que sufrirán. La marea se anticipa que puede subir cuatro o cinco metros de altura. «Tenemos de todo para la respuesta inmediata, pero esto durará. Es mejor que donéis dinero en efectivo», pidió.

En Fort Myer, a esas alturas, los coches flotaban ya en las calles, donde desde el aire las casas parecían islas en el mar. Un millón de personas han perdido ya el servicio eléctrico. Muchas antes incluso de que 'Ian' tocara tierra pasadas las 3 de la tarde, 9.00 pm en España. «Y esto es una gota en el océano para lo que está por venir», había avisado el gobernador.

No se espera que 'Ian' salga de Florida hasta mañana por la noche, tal es el tamaño del huracán, que avanza lentamente mientras descarga sin prisa lluvias torrenciales. Y aún cuando lo haga, DeSantis ha advertido que habrá que tener cuidado al salir de los escondrijos. Los vientos utilizarán los escombros como proyectiles, los tendidos de la luz caídos electrocutarán a más de uno, al contacto con el agua, y provocarán incendios. Las provisiones acumuladas empezarán a escasear con el paso de los días. Lo peor está por venir.