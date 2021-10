Muere un alto mando del Frente Polisario por disparos de un dron

El jefe de la gendarmería del Frente Polisario (independentista) murió a causa de un ataque con dron marroquí en el territorio disputado del Sáhara Occidental, informó este jueves de madrugada un alto responsable militar saharaui.

«El comandante de la gendarmería nacional, el mártir Adaj el Bendir cayó el martes en el campo de honor, donde estaba en misión militar en la zona liberada de Rouss Irni, en Tifariti», una localidad situada en el norte del territorio que está bajo control del Polisario, había anunciado antes el ministerio de Defensa saharaui en un comunicado, publicado por la agencia de prensa oficial SPS. La agencia SPS retiró poco después el comunicado de su página sin dar explicaciones.

Adaj el Bendir, que nació en 1956 y que se unió al Frente Polisario en 1978, murió a consecuencia del «ataque de un dron (marroquí)», precisó a la AFP un responsable militar saharaui, que pidió el anonimato.

Bendir acababa de «participar en un ataque en la zona de Bir Lehlou contra el muro» de arena que separa los dos campos a lo largo de más de mil kilómetros en el Sáhara Occidental, precisó el responsable.

«Unas horas después, a un centenar de kilómetros del lugar del ataque contra los marroquíes, un dron mató al jefe de los gendarmes en la región de Tifariti. Murió en territorio saharaui liberado», agregó.

Las circunstancias de esta muerte son, no obstante, confusas, pues algunas informaciones no confirmadas la imputaban a un ataque de dron en la región de Touizgui, en el sur de Marruecos. Por el momento no fue posible confirmar oficialmente la información en Rabat.

Sería la primera vez que el ejército marroquí recurre a un ataque con dron en el conflicto que lo opone desde hace décadas al movimiento independentista saharaui. Oficialmente, no se ha filtrado información sobre la compra de drones por Marruecos.

Brahim Ghali, presunto objetivo del ataque

Por su parte, el foro Far-Maroc, una cuenta en Facebook no oficial de las fuerzas armadas marroquíes, asegura que «varios elementos de primer plano» del Polisario, entre ellos el jefe de la gendarmería, «han muerto» en una operación del ejército marroquí tras «movimientos sospechosos de líderes del Polisario en el interior de las zonas de seguridad». El jefe del movimiento independentista Brahim Ghali «sobrevivió» a la operación marroquí, agrega dicho foro, generalmente bien informado, sin dar más detalles.

Tras cerca de treinta años de alto el fuego, las hostilidades entre el Polisario y Marruecos se reanudaron a mediados de noviembre a raíz del despliegue de tropas marroquíes en una zona de seguridad del extremo sur del Sáhara Occidental para expulsar a los independentistas que bloqueaban la única carretera comercial hacia África Occidental ya que, según ellos, es ilegal.

Por primera vez en décadas, el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ALPS) y las fuerzas marroquíes han protagonizado escaramuzas, según el ministerio de Defensa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El Polisario, que proclamó la RASD en 1976, sigue reclamando la celebración de un referéndum previsto por la ONU en el momento de la firma del alto el fuego entre los beligerantes en 1991. Marruecos, que controla en torno al 80% de este enorme territorio desértico, propone un plan de autonomía bajo su soberanía.