Del barrio de La Garita a Estados Unidos con la Pantoja

Isabel Pantoja celebraba dos ocasiones especiales el pasado 27 de agosto en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria: el cierre de su gira 'Enamoráte' y el cumpleaños del joven grancanario Danny O'Brien, quien se escondía esa noche tras los focos del escenario para desempeñar su esencial trabajo en el equipo de la tonadillera.

«Soy la figura de contenido de Isabel Pantoja», afirma Danny desde el otro lado del teléfono. Un contenido que le lleva a vivir entre bastidores los conciertos de artistas como la Pantoja, Ana Mena o Efecto Pasillo: «El contenido que hago puede definirse como el seguimiento de las giras. Es mostrar la parte del show que no ve el público durante el concierto».

La trayectoria hasta llegar a EEUU

De padre irlandés y madre canaria, Danny creció en el barrio de La Garita, en Gran Canaria, donde impulsó su huella en la industria audiovisual grabando, editando y promocionando videos de las discotecas canarias. Poco después, las puertas se abrieron para Danny en Madrid al empezar a trabajar para el grupo musical, también canario, Efecto Pasillo, como creador de contenido. Este currículo, junto a la creación de 'spots publicitarios' para empresas privadas y agencias, terminó por hacerle un nombre entre artistas de renombre en España.

El canario recorrió Estados Unidos a la vera de Isabel Pantoja y el resto de su equipo: «La mayoría de las cosas que se ven en las redes de Isabel es mayormente contenido que he grabado durante los conciertos». Fue un contacto en común quien vinculó a O'Brien con el 'staff' de la cantante y pese a todas las conversaciones con el mánager y hermano de la sevillana, Agustín Pantoja, Danny seguía pensando que todo era «una broma», pero afirma que se repuso rápido cuando llegó al aeropuerto: «Yo no lo creí hasta que no vi en la puerta de embarque 'Miami' y ya conocí a Isabel Pantoja. Era todo real».

Lo recuerda como un momento de inquietud, nervios e inseguridad que no se mantuvo mucho en el tiempo por la buena relación que comparte con lsabel Pantoja. «Mi trabajo implica tener una relación de plena confianza con el artista para que se sienta a gusto a la hora de yo grabar», afirma Danny. No obstante, todo ha ido sobre ruedas porque es «tan normal como cualquier otra persona».

Fue una gira de «no parar», donde compartió momentos únicos con el equipo 'reducido' que trabajaba mano a mano con la cantante. Casualmente, todos «tienen algo que ver con Canarias». Ya sea porque Anabel Pantoja vive en Gran Canaria, porque Isabel Pantoja acude a menudo a visitarla, porque la encargada de vestuario también sea de Gran Canaria, o porque el maquillador sea de Tenerife, «todos tenemos algo de relación con el archipiélago, especialmente con la isla redonda, por eso el concierto en la isla fue muy especial para todos nosotros», comenta Danny.

La labor de O'Brien se mantiene junto a este 'lobby canario' para la gira nacional de Isabel Pantoja. La tonadillera dará el pistoletazo de salida del primer concierto el 13 de abril en Madrid y seguirá su ruta en Tenerife el 30 del mismo mes. Recorrerá toda España pero eso sí, Gran Canaria estará presente en todos los conciertos no solo por el alma de Danny, también por las pantallas del escenario y las redes, que mostrarán un vídeo de la marca 'La isla de mi vida', campaña diseñada para promocionarla.

Una vida sin rutina

De Estados Unidos, a Madrid, México y Gran Canaria. Así ha sido la vida de Danny durante el último año debido a su trabajo, lo que hace que la rutina sea algo inexistente. «Este trabajo influye mucho en estar en sitios nuevos, conocer a gente nueva y hacer cosas diferentes constantemente, por lo que la rutina es nula y a veces agobia un poco».

Pese al agobio, Danny tiene claro que tiene la suerte de trabajar en algo que «le encanta» y le brinda oportunidades y sueños que nunca se hubiera imaginado lograr. Ahora, tras trabajar en la gira de Isabel Pantoja y Ana Mena, tiene otro sueño por cumplir: irse de gira con Pablo Alborán. No lo ha conseguido aún, pero como bien afirma, «no hay que perder la esperanza. Hace años nunca pensé que trabajaría para Isabel Pantoja y aquí estoy, así que lo mismo puede ocurrir con Pablo Alborán», admite con ilusión.