Una vuelta al mundo a través de los bocadillos más famosos

Combinaciones más que acertadas, fruto, normalmente, de la tradición de cada país o de un cúmulo de casualidades han dado lugar a que, prácticamente todos los países del globo, tengan su bocata que los caracteriza y los ubica en el mapa gastronómico.

Si hablamos de croque-monsieur, todos sabemos que hablamos de Francia, si hablamos de un sándwich club, nos iremos hasta EE.UU y, más concretamente, hasta las calles de Nueva York y si hablamos de un bocata bánh mí, volaremos hasta el sudeste asiático.

A modo de resumen, le contamos cuáles y por qué, son los más famosos del mundo y, lo mejor, algunos, aunque procedan de lugares muy remotos y lejanos, se pueden encontrar en nuestra capital.

Bocata de jamón serrano

No podíamos comenzar por otro que no fuera el bocata más famoso de España por definición. Un buen jamón, a ser posible cortado a cuchillo, un buen aceite de oliva virgen extra que hidrate dos crujientes rebanadas de pan y, según gustos, algo de tomate, a ser posible rallado y conseguiremos un bocado absolutamente soberbio.

En nuestra capital, nuestros favoritos son los de Mundo Ibérico y El Buen Jamón.

Bocata de calamares

Quizás no sea tan famoso a nivel global pero lo cierto es que, cualquier foráneo que lo prueba se enamora de este cefalópodo, enharinado sin exceso, perfectamente frito para rellenar un pan crujiente, previamente y según gustos, untado con buen ali oli.

Nuestros favoritos en la isla son, el que preparan como en Madrid en Manuela Jimena y en el sur de Gran Canaria, la versión irresistible y maravillosa de La Palmera Sur.

Francesinha

Desde el país luso, concretamente desde Oporto, nos llega este súper sándwich solo apto para un día de mucho apetito. Cierto es que, la versión de hoy en día es mucho más copiosa que la originaria, donde, no solo no llevaba tantos ingredientes, sino que se trataba de un mero tentempié tras una noche de fiesta.

Este tremendo bocado lleva consigo, entre dos rebanadas de pan de molde, nada más y nada menos que: dos salchichas frescas o una chistorra, una loncha de jamón cocido gruesa. Un filete de ternera o de lomo de cerdo y unas seis lonchas de queso para fundir. Opcional, un huevo coronando el bocado.

Y lo más importante y el auténtico secreto de la francensinha, el mojo que lo baña.

Si no se resiste a probarlo, en Bom Gosto Portugal, le prepararán una francensinha maravillosa.

Croque-Monsieur

Viene a ser el sofisticado hermano galo de nuestro sándwich mixto, con la diferencia de que el queso debe ser tipo Emmental o Gruyere y que su gratinado en la salsa Mornay, una especie de bechamel más elaborada y sustanciosa, lo ha convertido en el sándwich más famoso del mundo y hasta dicen que era el favorito de la mismísima Reina Isabel II de Inglaterra.

No es tarea sencilla dar con un auténtico Croque-Monsieur en nuestra capital, probablemente en alguna de las cafeterías de cadenas nacionales, lo encuentre.

Sándwich club

Y cruzamos el océano para llegar al reino del fast food y, por ende, de los entrepanes más replicados en el mundo. El sándwich Club debe su origen al Saratoga Club House de Nueva York, donde tres pisos de pan de molde se rellenan con jamón, pollo y bacon. El queso, también imprescindible, aunque al tratarse de América, suelen usar el tipo Edam. Para aligerarlo se acompaña de dos o tres hojas de lechuga en su interior, unas rodajas de tomate, mayonesa en las tres tapas del pan de molde que, una vez montado, se tostará a la plancha con una nuez de mantequilla derretida.

En nuestra capital es sencillo dar con este sándwich en múltiples cafeterías.

Choripán

Desde Argentina llega este suculento y sabroso bocado para los amantes del chorizo. Pan francés, un buen chorizo asado a la parrilla y regado con auténtica salsa chimichurri, hacen de este emparedado un símbolo de la gastronomía gaucha.

Seguro que en el Restaurante El Churrasco, pidiendo por un lado un auténtico chorizo parrillero a la brasa y pan que lo acompañe, será la mejor manera de versionarlo y disfrutarlo.

Chivito uruguayo

Probablemente este bocado sea lo más parecido a nuestro pepito de toda la vida, pero, en este caso, su procedencia nos llega desde Punta del Este. Se le considera icono de la gastronomía uruguaya y contiene, nada más y nada menos que bife de carne de vaca, huevo, jamón, queso mozzarella, papas fritas y ensalada rusa. Originariamente se come entre rebanadas de pan, pero, como quizás resulte algo pringoso, es muy típico también, pedir un chivito al plato.

Sándwich de pastrami

Aunque nos despiste la terminación de este sándwich haciéndonos creer que es de origen italiano, volvemos a las concurridas calles de Nueva York para conocer su procedencia. Y es que fueron los judíos procedentes de Rumanía los que llevaron la auténtica receta con la que se elaboraba la «pastrama». Dos rebanadas de pan negro, para cubrir una carne ahumada y guisada a baja temperatura, a la que se le añaden lonchas de pepinillo agridulce, lechuga, mayonesa, mostaza y queso crema.

Nosotros encontramos la mejor versión en Platóniko Street Food.

Lobster roll

Quizás el bocado más distinguido en la lista de los más famosos del mundo porque su ingrediente principal es, nada más y nada menos que carne de langosta que se adereza con tallo de apio, unas gotas de limón, mayonesa con un toque de pimentón, rellenando pan bombón, tipo perrito caliente. Se corona con cebollino fresco picado y, lo ideal es tostar el pan previamente con mantequilla.

Su procedencia lo sitúa en el estado de Maine y, también en Platóniko en Las palmas de Gran Canaria, encontramos una versión perfecta.

Katsu sando

Los japoneses no solo comen sushi y el Katsu Sando es la mejor manera de acercarnos a los sabores nipones en su versión más fast food. Su particularidad radica en el corte grueso del filete de cerdo para posteriormente empanarlo en panko, una especie de pan rallado japonés y terminarlo frito. Pan untado previamente en mantequilla, mostaza de grano negro, col china y salsa tonkatsu harán el resto y, en Las Palmas de Gran Canaria hay que probar, si o sí, la versión de este bocado en Amaki.

Bánh mí

Y hasta el sudeste asiático, concretamente hasta Vietnam para conocer su bocado más popular a base de encurtidos y carne. Barra de pan tipo Viena alargada, pepino encurtido, mayonesa, salsa Sriracha, cilantro fresco picado, solomillo de cerdo o de ternera y para los vegetarianos, se puede sustituir por tofu. Además de cebolla, también encurtida, jengibre fresco, salsa de soja, salsa de pescado, una pizca de azúcar, pimienta negra, rábano y zanahorias consiguen hacer de este bocadillo una auténtica explosión de texturas y sabores.

Aún no hemos encontrado un lugar en Gran Canaria donde disfrutarlo, pero, hacerlos en casa, también es una estupenda opción

Pulled pork

Un bocado de lo más exquisito, sobre todo si se tiene en cuenta que, para conseguir la textura desmigajada de la carne de cerdo, se precisa de unas cuantas horas de cocción. Salsa barbacoa, pan tipo hamburguesa, aguacate, cebolla morada y lechuga acompañan a este bocadillo, norteamericano para más señas, que, por la elaboración previa de la carne, lo convierte en el más laborioso de nuestra lista. Aunque también, el más potente y sabroso.

La mitraillette

Este bocado nos acerca a la comida rápida belga y, como no, no podían faltar las papas fritas entre sus ingredientes. Una mezcla de carne según gusto y en pan baguette. La carne se adereza con salsa inglesa, cebolla y ajo en polvo, curry, kétchup y sal. Y para que no le falte de nada a este bocado insignia nacional belga, se le suele añadir salsas extras, sobre todo la andalouse.

Roast beef

No podía faltar el mítico bocado de roast beef. Seis o incluso siete finas lonchas de este británico asado, acompañado de queso tipo cheddar, pepinillos en vinagre y salsa barbacoa al gusto, rellenan un pan para acercarnos al bocado que mejor representa la bandera british.

Cubano

Sus orígenes, dicen, provienen de Florida, eso sí, señalando alto y claro que fueron los inmigrantes de la isla de Cuba los que lo crearon. Hoy ocupa las cartas de muchos food truck y de negocios de comida rápida, donde una barra de pan se rellena de filetes de cabecero de lomo, salteado a la sartén con ajo y perejil, pepinillos, jamón cocido, queso suizo y mostaza hidratando la malgama.

Se encuentra en muchos lugares, tanto en nuestra capital como en el resto del mundo, pero, hacerlo en casa es muy sencillo y con un resultado súper sabroso.