Vuelven las extraordinarias jornadas del cachopo al Restaurante Saliviento

Producto, creatividad y tradición se vuelven a dar la mano en Saliviento para ofrecer hasta 10 creaciones diferentes en torno al cachopo más genuino que se puede encontrar en la isla de Gran Canaria.

Ternera nacional en 9 de las creaciones más una de ellas reservada para la merluza con su 'Cachopo Imperial' rellena de 'Jamón 5 J', langostinos, almejas y auténtica salsa 'meunière'. Todo un tributo al padre de David Bouzón, uno de los propietarios de Saliviento, quien ya cocinaba una receta de merluza rellena en el mítico Rías Bajas.

Desde la tradición hasta el acento canario

En Saliviento lo tienen claro y no escatiman, tal y como declara David: «Desde que iniciamos estas jornadas hace cinco ediciones teníamos claro que, o lo hacíamos rematadamente bien o no lo hacíamos». Ternera nacional de calidad excepcional, queso San Simón gallego en la mayoría de las creaciones, como es en el caso del 'Cachopo Celta' que se estrena este año en este menú diseñado para la ocasión al que también añaden de forma considerable y generosa, lacón de Lalín y auténticos grelos. Sabores netamente gallegos que encuentran la mejor puesta de largo en un cachopo que de seguro llenará las mesas de Saliviento durante estas jornadas.

Otras creaciones, como el 'Cachopo Canario', al que lo le falta la intensidad del chorizo de Teror o el 'Cachopo Italiano', donde el queso provolone llena de textura e intensidad una tierna ternera, ensalzándola con verdadero pepperoni y mermelada de tomate hecha en las cocinas de Saliviento.

Tampoco faltará a la cita el 'Cachopo Gallego' en el que un jamón ibérico extraordinario compartirá baile con queso de tetilla gallego, así como otras muchas versiones, adaptadas a todos los paladares porque tampoco faltan el queso de rulo de cabra, cebolla caramelizada y hasta unos huevos fritos a caballo en su 'Cachopo Campero', por cierto, el que más éxito ha tenido en jornadas anteriores.

Solo cachopos de verdad

Todo un homenaje el que están preparando con mucho acierto e ilusión en sus cocinas, sobre todo, porque una vez se clausuren pasarán a tomar un merecidísimo descanso hasta el día 10 de octubre que volverán a abrir sus puertas.

Pero antes de que esto llegue, las pruebas en cocina no cesan y la agenda comienza a llenarse de reservas porque si hay algo que hacer absolutamente imprescindible antes de que den comienzos estas jornadas es reservar para garantizarse una mesa. En ella, versiones extraordinarias de auténticos cachopos, no solo en sabor y excelso producto sino también en dimensiones estarán esperando tras las puertas de este coqueto y encantador local.

Nada más, y nada menos, que 47 centímetros de bandeja por la que se sobresaldrán las creaciones perfectamente ejecutadas donde casi 1 kilo de cachopo cumplirá con las expectativas de los seguidores de esta famosa receta y en donde, además, en esta V edición, han adaptado no solo gustos sino también intolerancias, así que: atención celíacos porque en Salviento elaborarán para la ocasión 'cachopines' sin gluten.

De entrantes, maridajes y postres

Con estas jornadas, el restaurante Saliviento mantiene intacta su esencia que no es otra que acercar a sus comensales a todas las bondades del mejor producto de las despensas del norte de España con especial cariño y atención a la excepcional cocina gallega.

Todo un exquisito y cuidado repertorio donde además recibe el mimo adecuado en sus cocinas, desde los entrantes hasta los postres, sin duda la mejor compañía para completar el plan si acudes a sus jornadas: 2 ó 3 entrantes de su carta, un cachopo para compartir entre dos o tres personas y que no falten unas auténticas filloas gallegas al postre y todo ello, regado con el maridaje recomendado para la cita con un tempranillo de Bodegas Torres: '62 millas al cielo', un crianza con 9 meses de barrica que pondrá la nota perfecta a tremendo banquete.

Repetimos, imprescindible la reserva y solo podrás acudir desde el 12 y hasta el 21 de septiembre si lo que quieres es probar los mejores cachopos que te hayas comido nunca y con papas fritas naturales de guarnición.