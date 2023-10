Triple Bogey, la apuesta ganadora por la cocina tradicional en la capital grancanaria

Llegó con algunos euros en el bolsillo, 42 años y una nueva vida que comenzar. Juan Carlos, o Curro, nacido en Ciudad Real, de familia granadina tenía que empezar de nuevo.

Su primera etapa profesional venía de sectores que nada tenían que ver con la hostelería, de un lado el mundo de la comunicación y de otro, el mundo textil. Pero, una visita a Gran Canaria para pasar un tiempo con su hermano Antonio, su cuñada Encarni, y el apoyo incondicional de ambos, le llevaron a las cocinas de este local, familiar, encantador y lleno de agradables sorpresas.

No hay suerte sin trabajo

Ampliar Juan Carlos Esteban, Curro, tras la barra de Triple Bogey C7

Los comienzos digamos que fueron fortuitos, sin pensarlo mucho, Curro, con el apoyo de su hermano Antonio recogieron el testigo de este local y arrancaron con una apuesta en formato de cafetería. «Aquello apenas daba de sí» nos cuenta, pero los clientes que iban yendo, muchos de ellos hoy por hoy, parte de la familia Triple Bogey, ayudaron a dar forma a las propuestas que hoy se disfrutan.

«Un día se me ocurrió poner un cartel en la puerta indicando que aquí cocinábamos cochinillo segoviano y recuerdo una llamada de un cliente, hoy gran amigo de la casa, haciéndome el encargo de uno y yo, sin tener ni idea siquiera de dónde comprarlo, dije que sí».

Ampliar Las famosas pizarras de Triple Bogey C7

A partir de ahí, buscar el mejor producto, comprarlo por partida doble, aprender, hacer, probar y triunfar.

Y esa ha sido la constante y la verdadera evolución de todo lo que hoy sucede y se prueba. Trabajo, mucho trabajo, hasta dar con el resultado que aplauden sus clientes y por lo que, cada día se llena hasta la bandera, de lunes a domingo y desde el desayuno hasta la cena.

Recetas llenas de tradición

Desde que abren y hasta que cierran, la oferta varía y se adapta al cliente. Desayunos, almuerzos y cenas, para pocos o para muchos, en el local o en el reservado. Y todo mientras se contemplan unas de las vistas más apacibles de la capital grancanaria.

Ampliar Vistas del campo de golf Las Palmeras desde la terraza de Triple Bogey C7

Pero si por algo su fama no ha hecho más que crecer estos últimos años es porque, en este local, se atreven con todo. Cochinillo segoviano, cocido madrileño, con todas sus cositas y con fundamento, cordero asado, lechazo y cualquiera de esos guisos que saben a hogar, de los que se disfrutan y se celebran.

Ampliar Verónica dándole el corte al cochinillo segoviano C7

Curro nos cuenta, orgulloso, conmovido y especialmente emocionado que, si bien nada ha sido fácil, la respuesta del público no ha podido ser más calurosa. Él y su equipo se atreven con todo, pero sus clientes, o, mejor dicho, todos los que ya son amigos y familia de la casa, responden con el mismo entusiasmo.

El equipo, familia imprescindible

Ampliar El equipo de Triple Bogey, de izquierda a derecha, Davis, Saúl, Verónica, Curro, Silvia y Jairo C7

Cuando Curro habla de su equipo parece que fuera uno solo y realmente son seis los que cada día dan lo mejor de sí porque, todos hacen uno, en la misma dirección; empeñados en aprender, atender, ofrecer. En dar un servicio, cordial y cercano, «siempre desde el respeto» apostilla Curro, y en elaborar en cocina todo lo que su público espera y por lo que van, prueban y repiten una y otra vez.

Entrar en Triple Bogey es lo más parecido a pasar un rato delicioso en familia, aunque uno vaya solo. Muy probablemente, si acude más de una vez, no tardarán en atenderle por su nombre y en saber qué es lo que más le gusta para ofrecérselo tan pronto como se acomode. Incluso podemos adelantarle que, si reta a Curro con algún plato que no encuentre en la carta, aceptará el desafío y no desistirá hasta lograrlo.

Cocina tradicional y versiones propias

Para ir abriendo boca, en Triple Bogey y su recién renovada carta el cliente encontrará una amplia y apetecible selección de entrantes; las croquetas al ajillo o de bogavante ya son un clásico, pero también habrá que ir probando las flores de alcachofa con queso herreño, o unos bocaditos de queso brie. Atención a su propuesta de papas bravas.

Ampliar Croquetas de Triple Bogey C7

A renglón seguido las ensaladas, variadas y elaboradas con producto fresco, de cercanía y del mercado esa misma mañana.

Ampliar Cogollos, anchoas y parmesano C7

También abundan las propuestas de pescados y carnes, con previa selección de materia prima; sus tacos de cazón también gozan de reputada fama y, advertimos como, el tartar de atún, es un plato recurrente en muchas de las mesas del local.

Las chuletillas de cordero y el chuletón de Ávila, entre otros; dos grandes propuestas que se ejecutan a la perfección en sus cocinas para dar espacio a los amantes de los platos de cuchara con una garbanzada o unos judiones de la granja que saben a tradición.

Lluvia de encargos

Ampliar Cochinillo segoviano de Triple Bogey C7

Desde aquel día en que a Curro se le ocurrió colgar aquel cartel del cochinillo, la cocina no cesa de encargos, sumando además nuevas propuestas. «Los fines de semana no paran de entrar encargos, bien de cochinillo, de lechazo, de cordero, de arroz con bogavante o de cocido madrileño, incluso para llevar a casa».

Todos con su correcta guarnición acompañando estas elaboraciones que en Triple Bogey se cocinan, a fuego lento, mimando el producto, ensayándolo hasta dar con el sabor, la cocción y la textura exacta y, como bien nos adelantó Antonio, «de nada sirve la suerte si no hay trabajo detrás».

Despedida de postre y espontáneo

Ampliar Zona del reservado de Triple Bogey C7

Atendemos también a la variedad de postres y, como todo lo que pasa en sus cocinas, también el cierre del menú es casero. Flan, tarta de manzana o tarta de queso, entre otros, serán el cierre perfecto para dejar la puerta entreabierta y querer volver.

Pero, antes del hasta luego, un comensal espontáneo, atento a todo lo que Curro nos contaba quiere que, ustedes, lectores, sepan que, ante una comida con carácter benéfico, Curro elaboró un inolvidable cocido madrileño para 120 personas y fue él, quien único no quiso, bajo ningún concepto, cobrar absolutamente nada y dar todo a la causa.

Y lo mejor, de lo mejor, Curro promete quedarse en Gran Canaria, seguir dando todo de sí, haciendo disfrutar, en este encantador local abierto a todo el público que quiera conocerlos, dado que el enclave en el que se encuentra, Las Palmeras Golf, provoca cierta confusión, pero Triple Bogey está abierto todos los días, desde las 09:00 y hasta las 21:00 de manera ininterrumpida de lunes a jueves, los sábados y domingos no cierran hasta las 12 p.m. y cuando único descansan es los domingos a partir de las 17:00 horas.

Para reservas, lo mejor es ponerse en contacto con ellos en el 669584272