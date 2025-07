'K. Fé' un rincón con acento italiano que conquista cada mañana con sus desayunos en Las Palmas de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de julio 2025, 22:57 Compartir

A la misma hora en la que el barrio despierta, alma, producto y hospitalidad se ofrecen como añadidos a la deliciosa carta de este pequeño café, en la calle Tenerife, 10. No han cumplido ni un año y ya les precede buena fama porque, tras su barra y su cocina, una encantadora pareja de origen italiano despacha en cada comanda productos artesanales y naturales que conforman un buen compendio de bocados y todos deliciosos, abundantes y equilibrados.

Las puertas de este acogedor rincón se abrieron en octubre del año pasado y, desde entonces, reinventaron los desayunos en la zona con una carta matutina que hace de este momento del día una confortable experiencia gourmet.

Desayunos absolutamente ideales

Ampliar Tostada con huevos, aguacate y semillas C7

Mimo, honestidad y materia prima dan forma a tostadas de pan de masa madre coronadas por producto fresco, como la de bruschetta de tomate, con huevos bien revueltos, con humus casero, que varían en sabores, cebolla caramelizada o con auténtico queso de cabra y miel entre otras. Y lo mejor, si las combinaciones no te seducen lo suficiente, cosa que será difícil, adecúan las tostas al gusto.

Ampliar Tostada con tomates y mozzarella C7

Aunque quizás no puedas resistirte a su auténtica tostada francesa que la combinan con canela, con 'Nutella', plátano y avellanas o su versión salada con aguacate, huevo y mozzarella.

Además de todo esto, también tendrás la opción de decantarte por bocadillos de pan de calabaza. Un mordisco extraordinario que rellenan con versiones tan frescas como variadas: el de salsa de trufa, queso brie y champiñones es una locura.

Ampliar Bocadillos de pan de calabaza C7

Y muchas cositas ricas más

Ampliar Bowl de yogur con fruta fresca y granola casera C7

Por si todo esto no fuera suficiente a la hora de que formes un brunch, en K. Fé no falta de nada: bowl de yogur con fruta fresca y granola casera al que le añaden miel bio y semillas. Un humus casero que acompañan de pan de masa madre, y con sus correspondientes bastoncitos de pepino y zanahoria, además de disponer de un rincón de productos dulces, también elaborado por ellos donde no falta la tarta del día, pancakes que puedes elegir en versión dulce o salada o simplemente decantarte por las tostadas de toda la vida, esas que llevan mantequilla y mermelada.

Pero, si hay que probar un bocado en sus desayunos es su agradable 'pizzeta', con tomate natural y con mozzarella, auténtico corte italiano de masa artesanal que hará que aplaudas el acento italiano desde que arranque tu mañana.

Ampliar Pizzetas C7

Inspiración y temporada

Dos consignas que traspasan la carta y se aprecian en cada bocado, tras una selección que destaca el buen criterio al que le sobra cualquier artificio porque, pocas saben tan ricas como el producto cuando está en su temporada plena.

Fachada de K. Fé C7

A todo lo anterior, sus 'smoothies', su carta de café de especialidad y de variedad de tés, definen a este local como un rincón reconfortarte, desde donde empezar el día de la mejor manera posible y sin pasar por alto la amabilidad de esta encantadora pareja que siempre consiguen que el cliente se sienta como en casa, desde su acogedora sala o desde su terraza, mientras reconectas con el placer de las cosas bien hechas desde primera hora de la mañana y donde si tienes mascota será bienvenida.