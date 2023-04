Oakberry, el auténtico açaí ya está en Las Palmas de Gran Canaria

Hace algunos años que Álvaro viajó a Brasil, país productor de açaí. Probarlo fue casi como una revelación y no solo de sabor estamos hablando. En aquel viaje, Álvaro descubrió las infinitas propiedades de este fruto y todos los beneficios que reportan cuando se consume.

A partir de aquel momento, Álvaro pasó parte de su tiempo buscando este fruto allá por donde fuera. Fue casi como una incesante búsqueda del tesoro, porque si algo es evidente, es que el açaí encierra tan innumerables propiedades positivas para nuestro organismo que, podríamos llamarlo, sin exceso de pretensiones, la joya de los superalimentos.

Cuando conoció a Eduardo, le trasladó su pasión por el açaí y juntos descubrieron que la cadena Oakberry ofrecía el açaí más auténtico y verdadero, con todas sus propiedades exactas. Juntos comenzaron a soñar y pensar en este local que, desde hace apenas unos días, ya es una realidad en la capital grancanaria.

«Cuando lo probé, volví a vivir las mismas sensaciones de cuando lo probé por primera vez» nos cuenta Álvaro.

Ampliar Uno de los rincones de Oakberry en Las Palmas de Gran Canaria C7

Pero, ¿ qué es el açaí?

Es un fruto que proviene de la palmera huasaí, planta que crecía hasta hace poco de manera completamente salvaje en zonas húmedas de la selva brasileña, aunque hoy en día su cultivo se ha extendido a otras regiones, convirtiéndose en un producto muy consumido, tanto dentro como fuera de Brasil.

De un intenso color púrpura y de aspecto parecido a los arándanos, pero con un sabor de lo más intenso y peculiar, que puede llevarnos desde la acidez de un fruto rojo, al amargor de un cacao puro, para terminar en el dulzor de una fruta fresca. Sin duda, un fruto lleno de matices sorprendentes.

Ampliar Recolección de açaí en la seva brasileña C7

Mucho más que contar

Si ya de por sí probar una fruta con tantos registros debería ser atractivo para el consumidor, aún no les hemos contado lo más importante. El açaí, entre otras muchas propiedades, nos aporta dosis más que generosas de Vitamina A, Omega 6/9, es un importante antioxidante, no contiene gluten, no supone ningún aporte de colesterol para nuestro organismo ni de grasas trans y todo esto, no ha hecho más que empezar. Aporte de más vitaminas, minerales, es un potente energético 100% natural, nos reporta múltiples bondades para el corazón y la mejora del sueño e, incluso se le atribuyen efectos afrodisíacos.

Ampliar Bol de Oakberry C7

¿La mejor manera de consumirlo?

Y esta es precisamente, la mejor noticia. Desde el pasado miércoles, el açaí más auténtico lo podemos encontrar en Oakberry, tanto en los famosos y fotografiados boles que a diario inundan las redes sociales porque, afortunadamente para todos, el açaí también está de moda convirtiéndose, con todo el derecho, en la nueva comida rápida, como en smoothies o batidos.

Aunque les adelanto que hay barritas y otras elaboraciones de lo más sugerentes.

Un desayuno, almuerzo o cena de lo más completo

Nuestra recomendación es que, la primera vez pruebe un bol, del tamaño que desee, desde 270 mm y hasta 720 mm lo tendrá disponible.

La barra de toppings se le hará completamente irresistible, desde cacao puro, pasando por coco laminado, avena, chía, yogut natural, bayas de goji, etc, además de fresca fruta de temporada y procedente de cultivos de Gran Canaria. Nosotros descubrimos un nuevo topping al que hemos decidido abrirle espacio en nuestra despensa: la paçoca, un cacahuete también de procedencia brasileña, granulado y sin ningún tipo de aditivo.

Ampliar Boles de Oakberry C7

Probar y sorprenderse

Una vez cierre el debate de toppings y se aventure a probar, se sentirá rendido ante la explosión de sabores y de texturas, desde la primera cucharada. El açaí, en textura cremosa como un helado, fresca como un sorbete, acompañada por los sabores que más nos gusten, se convertirá en una especie de adicción a partir de ese momento. Y es importante tener en consideración que ante tal aporte de beneficios, podemos perfectamente sustituir cualquier comida del día. Bien para llenarlos de energía nada más poner los pies en el suelo, como en un almuerzo repleto de nutrientes o en una cena que no costará nada digerir.

Y se abre un nuevo universo

Tanto en estados carenciales, como en la recuperación tras intensas jornadas de actividad física o simplemente porque se convertirá en un alimento que querrás probar una y otra vez, Oakberry ha llegado para quedarse y la respuesta del público tras su reciente apertura, no ha podido ser mejor.

Además, han de saber que se respetan las intolerancias alimenticias y garantizan que no existe contaminación cruzada en este encantador y bonito nuevo local, en Las Palmas de Gran Canaria.

Y como última recomendación, déjense asesorar por Álvaro o por Eduardo, su entusiasmo y atención es tan grata que juntos, suman aún más a la fabulosa experiencia.