Dos cachopos de Gran Canaria luchan por ser el mejor del mundo

En el año 2012 La Guía del Cachopo organizó el primer concurso de cachopos de forma online; ya en el 2014 se realizó con jurados que visitaban los restaurantes buscando los mejores cachopos de Asturias y ahora, once años después, la fiebre del cachopo ha revolucionado la hostelería y ya se puede degustar este plato en infinidad de restaurantes de todo el mundo.

Durante todo el mes de marzo se realiza nuevamente el Concurso Internacional Mejor Cachopo del Mundo. No solo el campeón absoluto es el que se beneficia, ya que el concurso otorga premios al mejor cachopo de cada comunidad autónoma, el mejor de cada país, al mejor cachopo para celíacos, el mejor cachopo vegano, de pescado...

«Ganar el concurso nos ha cambiado la vida y el negocio, llega a ser insoportable la forma de sonar del teléfono para realizar reservas desde el minuto uno», afirma Arancha Faedo, ganadora de la edición del 2022.

Nacho Gancedo, creador y organizador del concurso, afirma que «algunos hosteleros no saben la oportunidad que se pierden al no participar, es como ganar una primitiva, pero aquí las opciones son 1 entre 150, no entre 1.000.000».

En esta nueva edición se han sumado restaurantes de asturianos que residen en otros países como Estados Unidos, Suiza, Bélgica, México, República Dominicana, Panamá o Perú, además de restaurantes de casi todas las comunidades autónomas de España. La final se está celebrando en Oviedo estos días.

En Canarias son seis los establecimientos participantes, con tres en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en Lanzarote:

-Pablo's Ecoburgers, calle General Vives, 54, El Puerto, Las Palmas de Gran Canaria (tfno.: 928 27 86 99), brinda un cachopo de carne molida de chuletón de frisona asturiana, relleno de tomate de ojo de buey y queso chedar (ahumado bajo campana) y una guarnición de papas fritas con mostaza y ketchup.

-Puerto Astur, en calle Secretario Artiles, nº 49, Las Palmas de Gran Canaria (tfno.: 828 131 298), presenta dos opciones. Un cachopo de carne de solomillo de ternera asturiana, relleno de chorizo de Teror y queso gouda y una guarnición de crujiente de papa con cebolla de puerro y otro de merluza asturiana, relleno de langostino salvaje con salsa kimchi y jambal, con una guarnición de crujiente de papa con cebolla de puerro.

-Taberna El Txupinazo, en la calle Berna, s/n, de Los Cristianos, Arona (tfno.: 648 004 877 - 822 143 789), presenta un cachopo de carne de ternera con un relleno de paleta de jamón curada, queso Idiazabal, queso Ronkari azul y queso semicurado, acompañado por una guarnición de papas panaderas y pimientos.

-Taberna Iruña, Paseo Cándido García San Juan, 2 (junto al Casino Playa Las Arenas), Costa Adeje, (tfno.: 922 535 485) también repite el cachopo de ternera con un relleno de paleta de jamón curada, queso Idiazabal, queso Ronkari azul y queso semicurado, acompañado por una guarnición de papas panaderas y pimientos.

-Fogón Cho Edu Restaurante, enlace Autopista-La Hidalga, TF-281, número 35, junto a El Volcán, en Arafo (tfno.: 685 543 910), con otro cachopo de carne de ternera asturiana y relleno de jamón ibérico, queso especial para fundir, jamón ahumado, crema de setas y Cabrales, con una guarnición de papas fritas y pimientos de piquillo.

-Bar Restaurante Asturias, Mancomunidad nº 5, Local 3 B, Arrecife, Lanzarote (tfno.: 928 599 883) sirve un cachopo de carne de ternera, relleno de jamón serrano y queso ahumado de cabra, con guarnición de papas fritas, salsa de queso Cabrales y pimientos asados al ajo.