Bevir ilumina más a Gran Canaria con su ansiada estrella Michelin

En una de las galas más herméticas que se recuerdan, donde la organización cuidó al detalle el nombre de los ganadores para evitar posibles filtraciones que quitaran magia al evento, la capital grancanaria sumó este martes una nueva estrella Michelin gracias al restaurante Bevir, ubicado en la calle Benito Pérez Galdós. Un emocionado José Luis Espino, el chef que transformó la propuesta de este establecimiento, atendió a este periódico al finalizar la gala. «Es una gran alegría profesional, te sientes contento por el equipo, el cual hemos guiado a buen puerto», confiesa el cocinero. «Es una gran recompensa, pero incluso es una reconfirmación. Que la mayor guía de gastronomía mundial te diga que perteneces a esa élite, es un motivo de orgullo».

Sobre la nueva etapa del restaurante y su propuesta tras conseguir este hito, Espino asegura que «la estrella Michelin se gana año a año, no es una cuestión de mantenerla sin más, sino que cada menú tiene que ser digno de estrella. Siempre mejorando, innovando, sin estancarnos en un menú y repetirlo año a año, eso no funciona. Nuestros pilares básicos sí se mantendrán intactos: la sala, la bodega y la filosofía gastronómica por la que apostamos desde el principio».

Espino no se quiere despedir sin acordarse de «todos aquellos profesionales que me han aportado algo. También, en una línea más personal, recuerdo los primeros servicios en el antiguo restaurante, cuando junto a mi somelier y mi jefa de sala, que siguen junto a mi, soñábamos con estar algún día invitados a la gala Michelin».

El propietario de Bevir, Rogelio Tenorio, recuerda pletórico que «nosotros abrimos en 2019 con la ilusión de poder conseguir esta estrella, aunque te reconozco que después de la pandemia la había perdido. Fue con la llegada de José Luis, Airam y María cuando Bevir recuperó la ilusión y el objetivo».

Una familia

Desde el punto de vista de la propiedad, Tenorio asegura que un galardón como este, «se consigue rodeándote del mejor equipo posible, he tenido mucha suerte. Somos una familia, y el trabajo que hacen cada día es increíble, lo dan todo». A nivel ecónomico, apunta que «es muy complicado, los gastos fijos con altos, y si a eso le sumamos la subida de la luz que hemos tenido en los últimos años, o el incremento del precio de la materia prima, se hace muy difícil llegar a ese equilibrio».

La estrella, eso sí, no variará los precios en el restaurante. «No haremos subida de precio en el menú. El último se cambió a principio de noviembre y con este el precio. Pero no tenemos previsto subir el precio por haber conseguido este premio».

Bevir se suma así a los restaurantes con estrella de la ciudad, Tabaiba, Poemas y la estrella Verde de Muxgo; además de los ubicados en el sur de la isla, La Aquarela y Los Guayres. Un claro síntoma que demuestra el gran momento de forma en este sentido.