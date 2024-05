Arrancan unas magníficas Jornadas de Cocina Italiana en Hermanos Rogelio

Desde hoy, día 16, y hasta el 26 de mayo, el público canario está enhorabuena porque podrá disfrutar del sabor más puro y auténtico de la cocina italiana en el restaurante Hermanos Rogelio de la capital grancanaria.

Unas jornadas que llegan de la mano, la creatividad y la honradez que siempre ha definido al chef Roberto Capone, distinguido con las cinco estrellas de la «Stella D ´Italia» por su compromiso con la calidad y la autenticidad de la gastronomía italiana, así que, estos días prometen ser un evento gastronómico único y, probablemente inolvidable.

Roberto Capone C7

Italia en toda su expresión

Capone huye de regionalismos porque «Italia es una sola» así que estas primeras jornadas que se celebran en Hermanos Rogelio, vienen marcadas por la tradición y el relato. «Hermanos Rogelio es una sala clásica y tradicional y ese hilo conductor es el que ha marcado todos los platos forman parte de las jornadas».

Otros ingredientes que acompañan a este chef desde sus inicios son su humildad, su creatividad, su honradez y su sinceridad y, desde toda esta fusión de principios, defiende, de manera magnífica y exquisita, la gastronomía italiana.

Chef Roberto Capone C7

Cada plato tiene un por qué

Más de quince platos conforman este exclusivo menú, donde Roberto aprovecha, no solo para mostrar el sabor de la Italia más tradicional sino, además, rendir un homenaje muy particular a cada creación.

Caponata siciliana C7

Entre los entrantes no podía faltar una verdadera caponata siciliana que, por estas fechas está cumpliendo aniversario de su creación. También ofrece al público canario su «arancini al nero di sepia» esa especie de croqueta donde el calamar es el protagonista y el toque italiano no pasa desapercibido. No pierdan detalle de la intensidad y el punto exacto de acidez del tomate italiano que la acompaña.

Arancini al nero di sepia C7

Pero también nos cuenta su historia y la de su patria, con una ensalada tirolesa y el siempre imprescindible «vitello tonnato» que, desde las manos de Capone, será un bocado exclusivo que nadie debería perderse.

Defender la identidad desde los fogones

Para este chef, el mundo no guarda secretos, su amplia trayectoria plagada de éxitos lo han llevado prácticamente por todo el planeta, los restaurantes que ha regentado en Madrid siempre lograron convertirse en buques insignia de la gastronomía italiana y sus intervenciones en distintos programas de televisión, lo han llevado a que hoy, Capone sea uno de los asesores gastronómicos más reputados y demandados del panorama internacional y, todo ello, sin perder su esencia, esa que le llevó con ocho años a pedirle a su padre un horno y hacer su primera tarta; con catorce ya estaba lavando platos en restaurantes y hoy, unos años después se puede decir que Italia tiene un embajador excepcional de su gastronomía.

Prueba de ello, su ravioli primavera al tartufo, plato que Roberto cocinó para su Santidad Juan Pablo II. Rómpalo y disfrute del perfecto «dente» de su pasta y de la cremosidad sorprendente de su relleno.

Ravioli primavera al tartufo C7

Con su «risotto Capone», Roberto trae a la mesa de Hermanos Rogelio el plato con el que en 2019 ganó el premio al «Mejor Risotto del Mundo» y nadie debería dejar que se fuera de nuestra isla sin probarlo; algas, moluscos y crustáceos en una textura de ensueño.

Risotto Capone C7

Y también podrán medir su auténtica «lasaña con ragú alla salsiccia», su versión de un pulpo «alla luciana», sus ñoquis de espinacas o sus «scaloppine alla Valdostana», unas jornadas a las que deberíamos acudir cada día hasta probarlo todo.

Los postres para perpetuar el recuerdo

Las propuestas de estas jornadas no pueden ser más irresistibles en materia dulce, desde un clásico, delicioso y auténtico tiramisú, sin una sola gota de nata, hasta un «Ferrero Rocher» que despertará la gula tras la primera cucharada.

Ferrero Rocher C7

Un fin de fiesta gastronómico que nadie debería perderse porque será todo un viaje al corazón de Italia y desde el corazón de uno de los mejores chefs que defiende, como pocos, la identidad de todo un país, a través de sus platos y su historia.