Un Wellington en casa: la receta que nunca falla en Navidad

Hacer un Wellington y, sobre todo en Navidad, es de valientes. De valientes o inconscientes que me parece estar escuchando a mi abuela.... Pero lo cierto es que, ¿si no nos atrevemos a hacerlo en Navidad, entonces cuándo? ¿No dicen que el mundo es de los que se atreven? Pues a venirnos arriba con esta receta que, una vez hecho uno, ya no habrá Wellington que se nos resista.

Además, este año nos ayuda el calendario y el 24 de diciembre es sábado, por lo que, la mayoría, tendremos más tiempo para prepararlo. Porque un solomillo Wellington es enemigo de las prisas, de los apuros y de las presiones y, probablemente por esto mismo, el sabor final de esta receta es absolutamente glorioso.

Una buena pieza de solomillo, una farsa (nombre con el que se denomina al relleno) con productos escogidos para la ocasión y cuidar los dobleces del hojaldre, como si estuvieras tratando a un bebé y los aplausos y los vítores, te acompañarán toda la noche y retumbarán hasta las próximas navidades.

Y para los menos carnívoros de la casa hemos preparado un Wellington con salmón, variando la farsa por unas cremosas espinacas a la crema. A mí esta receta me hace emocionarme. Cierto es que no es tarea complicada que yo llegue a las lágrimas en muchas circunstancias y en la cocina, no iba a ser menos pero, sin exageraciones de ningún tipo, el Wellington de salmón está realmente impresionante.

Ambas son recetas de productos y de técnica, no se asusten, no de las sofisticadas. Tampoco precisa de aparatos casi galácticos. Al igual que con el Wellington de solomillo, un poco de cariño, gafas de presbicia si las precisan, sin miedo a la labor, sin ningún tipo de temor y les garantizo que llevarán a la mesa un menú navideño digno de atesorar en los recuerdos gastronómicos más importantes de sus vidas.

Solomillo Wellington

Ingredientes esenciales para elaborar un solomillo Wellington Una pieza de solomillo (importante que el carnicero nos retire las partes grasas si las tuviera)

300 g de setas o champiñones (mejor si mezclamos de varias clases)

200 g de jamón serrano ibérico en lonchas finas

5 chalotas

50 g de paté de hígado de pato

Una plancha rectangular de hojaldre fresco

Sal gruesa

Pimienta negra

Aceite de oliva

Un huevo

Todos los trucos y secretos para elaborar un solomillo Wellington a la perfección 1 Comenzaremos preparando la farsa porque será fundamental que esté fría en el momento de colocarla en el hojaldre porque, de lo contrario, éste no se quedaría crujiente. Para ello, lavaremos a conciencia las setas o champiñones y dejaremos que se sequen, antes de cortarlos. 2 Mientas se secan, iremos pelando y cortando las chalotas. En una sartén, con un fondo de aceite, las doraremos. 3 En lo que se doran las chalotas, iremos cortando las setas. No es necesario que nos esmeremos con el corte dado que, una vez tengamos la farsa cocinada, la trituraremos. 4 Una vez cortados, los saltearemos junto con las chalotas y dejaremos que reduzcan su volumen hasta la mitad. 5 Cuando los tengamos listos, los pasaremos a un escurridor para que no quede exceso de aceite, porque eso también nos arruinaría el resultado final. 6 Cunado comprobemos que estén bien escurridos, los trituraremos con la ayuda de una batidora eléctrica. 7 La farsa la reservaremos en una fuente y aprovecharemos para añadirle el paté. Mezclaremos ambos hasta integrarlo y reservamos tapado, hasta el momento de emplear la farsa en el Wellington. 8 Continuaremos con el solomillo y debemos de salpimentarlo, antes de dorarlo. 9 Una vez salpimentado, lo doraremos, unos dos minutos por cada lado, hasta que quede perfectamente sellado, así evitaremos que se suelten los jugos de la carne durante el horneado y nos humedezca el Wellington. 10 Una vez tengamos el solomillo perfectamente sellado, lo reservaremos a temperatura ambiente hasta que se enfríe por completo y no desprenda nada de calor. 11 Una vez que el solomillo y la farsa estén atemperados, podremos comenzar a montar el Wellington, para ello, lo primero, será encender el horno a 190º, calor arriba y abajo. El horno deberá estar bien caliente, antes de introducirlo para la cocción. 12 En la bandeja de rejilla del horno extenderemos una lámina de papel vegetal o papel sulfurizado y sobre ésta extenderemos la masa de hojaldre. Untaremos con la farsa, justo la parte central y hacia abajo, del hojaldre. 13 Sobre la farsa colocaremos loncha a loncha el jamón serrano, de manera que se vayan sobreponiendo cada una a la siguiente y que cubra toda la farsa. 14 Sobre las lonchas de jamón colocaremos el solomillo 15 Con cuidado y precisión de relojero suizo, cerraremos el hojaldre. Debemos tener en cuenta que el hojaldre debe quedar lo más pegado al solomillo posible, como si fuera elástico y los cierres deberán quedar hacia abajo. El sobrante de hojaldre tampoco nos interesa, así que, en el momento del cierre, cortaremos el exceso antes de sellarlo, y con esas sobras, haremos el enrejado para adornar el Wellington. 16 Estiraremos el sobrante de hojaldre y haremos tiras para decorar, a modo de enrejado, la superficie del Wellington. Acto seguido batiremos el huevo y pintaremos el Wellington. 17 Y ya lo tendremos listo para meter en el horno. El tiempo dependerá del peso del solomillo, así que, por cada kilo y medio de peso, serán 20 minutos de cocción. Si apreciaran que el hojaldre se tostara demasiado, pueden bajar la potencia del calor. Lo habitual es que, a los 20 minutos esté perfectamente listo y con el hojaldre dorado y extra crujiente. 18 Una vez pasado el tiempo de cocción de horno, retiramos y esperamos unos 5 minutos antes de cortarlo.

Pasos de la receta solomillo Wellington / C7

Wellington de salmón

Wellington de salmón / C7

Ingredientes necesarios para hacer un sorprendente Wellington de salmón Un lomo de salmón entero

500 g de espinacas frescas

300 g de gambas

50 g de harina

2 dientes de ajo

400 ml de leche

Sal gruesa

Una plancha rectangular de hojaldre fresco

2 cucharadas de aceite de oliva

Cómo preparar un delicioso Wellington de salmón en casa 1 Comenzaremos picando los ajos muy menudos y habiéndoles retirado el germen central. Los saltearemos en aceite de oliva, hasta que comiencen a tomar color. 2 Lavaremos y secaremos muy las espinacas, antes de saltearlas junto con los ajos. 3 Una vez que las espinacas estén tiernas y hayan reducido su volumen, incorporaremos las gambas peladas y saltearemos durante un minuto más. 4 Seguidamente incorporaremos la harina, previamente tamizada y la tostaremos a temperatura media baja, durante unos dos minutos. 5 Sobre la marcha comenzaremos a verter la leche, poco a poco, mientras removemos el conjunto, hasta conseguir una textura cremosa y que se nos despegue con facilidad del fondo de la sartén. 6 Una vez tengamos listas las espinacas a la crema, las reservamos y debemos asegurarnos de que ya estén del todo atemperadas, antes de comenzar a montar nuestro Wellington. 7 Seguiremos ahora con la preparación previa del salmón, para ello lo dispondremos en una tabla de corte y salaremos ligeramente. 8 Cuando ya tengamos las espinacas del todo frías, encenderemos el horno a 190º calor arriba y abajo y mientras toma temperatura, prepararemos el hojaldre. Lo extenderemos sobre un papel vegetal, apto para horno, y éste a su vez, sobre la bandeja de rejilla del horno. 9 Untaremos la plancha, desde el centro y hacia abajo, dejando libres un buen espacio hacia los bordes, con las espinacas a la crema. 10 Colocaremos el lomo del salmón sobre el hojaldre y cerraremos con la misma técnica que en con el Wellington de solomillo. Dejándolo bien sellado y con el cierre principal hacia abajo. Con el excedente de hojaldre, prepararemos el enrejado, para darle un mejor aspecto final a la receta. 11 Pintaremos generosamente con huevo todo el hojaldre y lo introduciremos en el horno. Bajaremos la potencia 170º, calor arriba y abajo y calcularemos 18 minutos. En caso de que apreciaran que el hojaldre no está tostado del todo, una vez finalice la cocción, pueden incrementar hasta 4 minutos más, solo con la función gratinar. No deberá recibir más calor porque de lo contrario, el salmón se secaría. 12 Una vez finalizada la cocción y con el hojaldre tostado, retiraremos del horno y dejaremos reposar unos 5 minutos, antes de cortarlo.