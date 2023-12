Vol au vent de berberechos, un aperitivo súper navideño

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de diciembre 2023, 22:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La receta del sexto día de nuestro calendario gastronómico de Adviento, no podía ser ottra, porque, para mí, no hay Navidad si en la antesala de la cena, tanto de Nochebuena como de Nochevieja, no me esperan como aperitivo estos vol au vent. La receta es de Irene, amiga de mi madre y yo la quería como a una tía porque ellas, eran como hermanas.

La vida se le puso puñetera. A ella y todos los que la quisimos. Se fue cuando aún no le tocaba y también, todos los que aún la queremos, nos empezamos a ir un poco con ella. Hacer sus vol au vent me lleva al recuerdo de sus carcajadas que eran seguidas y constantes por cualquier cosa y en cualquier momento. Si Irene estaba, el ratito se convertía en una fiesta improvisada. Y aquí quedan estos vol au vent, que me ayudan a recordarla porque no quiero olvidarla. Saborearlos es irme de fiesta porque, la vida con Irene, era una alegría permanente. Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 6

Calorías No muchas Categorías Recetas de Navidad Ingredientes 20 g de harina (para la bechamel)

20 g de mantequilla (para la bechamel)

200 ml de leche (para la bechamel)

12 vol au vent de hojaldre

1 lata de berberechos pequeños Paso 1 Comenzaremos haciendo la salsa bechamel, para ello pondremos una sartén al fuego y añadiremos la mantequilla.

En cuanto se funda, incorporaremos la harina y removeremos hasta que se forme una especie de pasta.

Una vez estén bien mezclados ambos ingredientes, iremos vertiendo la leche caliente sin dejar de remover en ningún momento.Lo mejor es hacerla con varillas y así evitaremos que se nos formen grumos.

Eso sí, siempre removiendo sin parar, haciendo movimientos circulares.

Una vez la tengamos, retiraremos del calor. Preparamos la bechamel C7 Paso 2 Escurriremos el agua de la lata en la que vienen los berberechos y la reservaremos, pasándola previamente por un colador de malla fino. Todos los berberechos los incorporaremos a la bechamel. Incorporamos los berberechos a la bechamel C7 Paso 3 Acto seguido, verteremos, solo la mitad del agua de los berberechos, a la mezcla. El resto del agua pueden desecharla o guardarla para mojar con pan. Añadimos parte del agua de los berberechos C7 Paso 4 Mezclaremos bien hasta que todo quede perfectamente integrado. Mezclamos e integramos C7 Paso 5 Con cuidado para que no se nos rompan, iremos rellenando uno a uno nuestros vol au vent. Rllenamos los vol au vent C7 Paso 6 Una vez los tengamos todos rellenos los dispondremos en una fuente apta para horno y encendremos a 150º de temperatura, función gratinar. Colocamos en una fuente y horneamos C7 Paso final Una vez el horno esté caliente, gratinaremos los vol au vent durante cinco minutos y ya estarán listos para convertir la antesala de cada cena, en una fiesta. Vol au vent de berberechos C7