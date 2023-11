Tortitas de verduras al curry con salsa de yogur

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Quizás, así de pronto, esta receta no le diga nada e incluso, puede ser que no le guste la estética, pero le adelanto que estaría cometiendo un error que su paladar, no le perdonaría.

Pura verdura, que, a elección de gustos, estas tortitas pueden llegar a ser un cajón desastre. Lo que sí que es verdad es que la papa, no puede faltar en el regumbio. Por lo demás, unos sencillos pasos que le llevarán a disfrutar de un resultado sorprendente y agradable y, por si esto fuera poco, además estará recibiendo todos los beneficios de las verduras que las forman.

En casa han sido grandes aliadas, sobre todo cuando mi tribu era gente menuda, para que comieran verduras sin tener que recurrir a las cremas, así que es un plato al que le tengo especial predilección. De esta forma, mis niños daban con la textura real de cada verdura sin caras regañadas y sin exabruptos que hicieran volar el tenedor por los aires. A día de hoy, con todos ya creciditos, hacer las tortitas para la cena es un acontecimiento tan celebrado que no cabe ver un derbi o un partido decisivo de Champions sin que, en la mesa de la tele, se disponga de una montaña suculenta de este mini manjar, porque, gane quien gane, el buen sabor de boca, lo aportan las tortitas. Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 5

Calorías Pocas Categorías Recetas sanas Ingredientes 2 papas medianas o 1 papa grande

2 zanahorias

1 cebolla roja

1 puerro (solo la parte blanca)

1 calabacín pequeño

4 huevos

Sal gruesa

1 cucharada de curry

1 cucharada de harina de maíz

Aceite de oliva

1 yogur natural (para la salsa)

Unas hojas de hierbahuerto frescas (para la salsa)

Un chorrito de vinagre de manzana (para la salsa)

Media cebolla morada (para la salsa) Paso 1 Comenzaremos sancochando la papa, durante 20 minutos en agua hirviendo y poco de sal gruesa, hasta que esté blanda. Mientras tanto, continuaremos preparando el resto de las verduras. Sancochamos la papa C7 Paso 2 Continuaremos con la cebolla que cortaremos en juliana fina. Reservamos en un escurridor. Cortamos la cebolla en juliana C7 Paso 3 Seguiremos con el puerro que cortaremos en tiras y lo dejaremos reservado junto con la cebolla. Cortamos el puerro en tiras finas C7 Paso 4 Con de un rallador, rallaremos las zanahorias y el calabacín y los uniremos al puerro y la cebolla, dejando que escurran bien. Rallamos el calabacín y las zanahorias C7 Paso 5 Una vez que la papa ya esté tierna, la rallaremos y la mezclaremos con el resto de las verduras. Rallamos la papa y escurrimos todas las verduras C7 Paso 6 En una fuente amplia y honda, depositaremos los huevos, la harina, la cucharada de curry y aprovecharemos para rectificar de sal, al gusto. Disponemos los ingredientes para la pasta C7 Paso 7 Con ayuda de un batidor, integraremos hasta conseguir una pasta, no muy densa. Batimos todos los ingredientes C7 Paso 8 Incorporaremos las verduras a la fuente con la pasta y mezclaremos bien hasta que la verdura quede completamente impregnada e hidratada. Mezclamos bien las verduras con la pasta C7 Paso 9 Dejaremos reposar unos minutos y mientras tanto, en una sartén con buen diámetro, calentaremos dos cucharadas de aceite. La idea es hacerlas a la plancha para que resulten más ligeras y no fritas, así que no se excedan con el aceite. Calentamos una sartén con un poco de aceite C7 Paso 10 Con ayuda de dos cucharas iremos haciendo una especie de montoncito que llevaremos a la sartén caliente. Iremos haciendo montoncitos C7 Paso 11 Con una espátula, iremos aplastando el montoncito hasta darle forma de tortita y, a temperatura media-baja, se deberán ir haciendo durante no más de dos minutos por cada lado. Iremos dandóles forma con ayuda de una espátula C7 Paso 12 Retiraremos y dejaremos atemperar porque están mucho más buenas tibias. Mientras tanto podremos ir haciendo la salsa y, para ello, en una fuente o bol, incorporaremos la media cebolla cortada en pluma. Cortamos la cebolla en pluma C7 Paso 13 Añadiremos el yogur a la misma fuente. Añadimos el yogur C7 Paso 14 Verteremos por encima un ligero chorrito de vinagre de manzana. Vertemos un chorrito de vinagre de manzana C7 Paso 15 Cortaremos muy menudas las hojas de hierbahuerto y las añadiremos junto con el resto. Cortamos y añadimos el hierbahuerto C7 Paso final Mezclaremos e integraremos muy bien y ya podemos llevar a la mesa. Están divinas. Tortitas de verduras al curry con salsa de yogur C7