Tarta de pimientos caramelizados y queso feta

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de abril 2024, 22:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Me encantan los pimientos, los clásicos, los italianos, los de Padrón, los de Piquillo, además soy de las que va a la nevera, cojo un pimiento, lo lavo, lo corto en tiras y me lo como. Sin más. Y ese ratito me hace muy feliz.

Como mi tribu conoce a la perfección mis adicciones, mi chico me trae de vez en cuando pimientos de colores y queriendo activa toda mi creatividad porque sabe perfectamente que no tardaré en tirar de recetario o de imaginación y los prepararé, más pronto que tarde, para disfrute propio y del resto. Así que aquellos pimientos, verdes, rojos y amarillos ocupaban volumen y llenaban de color el cajón de las verduras y algo había hacer, en el estante superior, una masa brisa fresca esperaba no ser caduca y el queso feta, gran compañero en muchas recetas al que siempre le encuentro cabida. Gran pandilla la que me esperaba en mi nevera con la que sabía, antes de probar nada, que la fiesta con ellos iba a resultar de lo más sabrosa. Y no me equivoqué y como prueba de ello, solo tienen que hacer esta receta. Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 50 minutos

Comensales 6

Calorías No demasiadas Categorías Tartas saladas Ingredientes 2 pimientos rojos

2 pimientos verdes

2 pimientos amarillos

1 puerro

50 ml de jerez

1 cucharada de azúcar morena

100 g de queso feta

1 masa brisa

Aceite de oliva

Paso 1: las verduras Comenzaremos cortando los pimientos y el puerro en juliana. Cortamos la verdura en juliana C7 Paso 2: salteamos En un caldero bajo, verteremos un chorrito ligero de aceite de oliva y desde que esté caliente, añadiremos las verduras empezando por el puerro. Salteamos el puerro C7 Paso 3: seguimos salteando Seguidamente, añadiremos los pimientos y saltearemos ambos, a temperatura media, durante unos 12 minutos. Salteamos los pimientos C7 Paso 4: caramelizamos Desde que comiencen a reblandecerse, verteremos el jerez y subiremos la potencia al máximo. Sin dejar de remover, mantendremos así durante 2 minutos. Vertemos el jerez C7 Paso 5: seguimos caramelizando Una vez evaporado el alcohol, añadiremos el azúcar, bajaremos de nuevo a potencia media y mezclaremos bien para que la verdura se caramelice. Añadimos el azúcar C7 Paso 6: atemperamos Retiramos del calor y reservamos para que el conjunto se vaya atemperando. Mientras tanto, desenrollaremos la masa brisa y la dispondremos en una fuente de horno que previamente cubriremos con papel de hornear. Disponemos la masa en una fuente de horno C7 Paso 7: preparamos la masa Con ayuda de un tenedor, pincharemos toda la superficie de la masa para que no se infle durante el horneado y este será el momento ideal para precalentar el horno a 190º, calor arriba y abajo. Pinchamos la masa C7 Paso 8: desmenuzamos Con ayuda de un tenedor, desmenuzaremos el queso feta. Desmenuzamos el queso C7 Paso 9: integramos Las verduras ya estarán tibias, así que ya podremos añadirles el queso desmenuzado. Mezclamos el queso con las verduras C7 Paso 10: rellenamos Integraremos bien y con toda esta mezcla, rellenaremos la masa brisa. Rellenamos la masa con la mezcla de verduras y queso C7 Paso final: horneamos Introduciremos en el horno durante 20 minutos a la misma potencia y función que durante el calentamiento y, una vez pasado el tiempo de cocción, retiraremos y podremos llevar a la mesa, aunque, he de decir que tibia e incluso fría, también está buenísima. Tarta de pimientos caramelizados y queso feta C7