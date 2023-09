Con las manzanas que nos regala el verano e ingredientes de despensa básica conseguiremos hacer una tarta de manzana de las que no se olvidan

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Hay recetas que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que, por ser tan cotidianas, que no corrientes, y de una elaboración tan simple, no nos atrevemos a compartirlas porque damos por sentado que también son comunes al resto de los mortales. Es más, sería hasta cómico que no nos saliera bien a la primera y con los ojos vendados.

Dicho esto, a la vuelta de mis vacaciones empecé a organizar mi calendario de recetas y repasando las libretas, en una de las más antiguas, apareció esa letra caligráfica y pulcra, libre de prisas. La letra y la intención con la que empezaba de niña las libretas nuevas y en las que no quería tener ningún borrón jamás. Pues así, desde esa letra de esa niña que tenía todo el tiempo del mundo leen mis ojos: la tarta de manzana más fácil del mundo. El antojo se apoderó de mí, salí corriendo a la frutería del barrio, compré las seis manzanas más bonitas que vi, subí a casa, la preparé y antes de que amaneciera el día siguiente, no quedaban ni las migas. Y es que tampoco deja de ser común que las recetas que nos han visto crecer y las más sencillas de hacer, son las más ricas y las que nunca se olvidan. Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 1 hora

Comensales 6

Calorías Unas cuantas Categorías Dulces Ingredientes 6 manzanas

3 huevos

200 ml de leche

200 g de azúcar morena

20 g más de azúcar morena

125 g de harina simple de trigo

8 g de levadura química

Mermelada (opcional) Paso 1 Comenzaremos lavando, pelando y retirando el corazón de 4 de las manzanas, las cortaremos en cuadros pequeños y las echaremos en un recipiente hondo y ancho. Ampliar Cortamos en cuadros las manzanas C7 Paso 2 Sobre las manzanas cortadas incorporaremos parte del resto de ingredientes, comenzando por los 3 huevos. Ampliar Incorporamos los huevos a las manzanas C7 Paso 3 Seguidamente verteremos la leche. Ampliar Vertemos la leche C7 Paso 4 A continuación incorporaremos la harina y la levadura química. Ampliar Incorporamos la harina y la levadura C7 Paso 5 Y por último, los 200 gramos de azúcar morena. Ampliar Terminamos con el azúcar C7 Paso 6 Con ayuda de una batidora eléctrica de mano batiremos todos los ingredientes, a una potencia considerable para que la manzana quede integrada en la masa.

El resultado será una especie de puré algo denso. Ampliar Batimos C7 Paso 7 Cubriremos el molde en el que vayamos a hornear nuestra tarta con papel para horno y, ese será el momento idóneo para precalentar el horno a 180º, calor arriba y abajo.

Con la ayuda de un cucharón iremos vertiendo la mitad de la masa en el molde. Ampliar Rellenamos el fondo del molde C7 Paso 8 Para que no se nos oxiden, en este punto lavaremos, pelaremos y cortaremos en láminas finas, las dos manzanas sobrantes. Ampliar Cortamos en láminas las 2 manzanas C7 Paso 9 Sobre la masa que teníamos en el molde, colocaremos una capa de láminas de manzanas. Ampliar Cubrimos la masa con láminas de manzanas C7 Paso 10 Sobre la capa de manzanas verteremos la otra mitad de la masa y colocaremos el resto de las rodajas de manzanas. Ampliar Vertemos la mitad de la masa y otra capa de láminas de manzanas C7 Paso 11 Cuando ya tengamos montada la tarta y, de manera opcional, con la ayuda de un pincel de cocina, pintaremos la superficie de la tarta con la mermelada del sabor que más nos guste. Los que mejor resultan son melocotón o pera. Ampliar Pintamos con mermelada las manzanas de la superficie C7 Paso 12 Por último espolvorearemos con los 20 g de azúcar, la superficie de la tarta porque esto hará que se caramelice y esté aún más rica. Ampliar Espolvoreamos con azúcar morena C7 Paso final Introduciremos en el horno durante 30 minutos a 180º calor arriba y abajo, más 10 minutos adicionales, solo con calor por arriba y a la misma potencia. Retiramos del horno y dejamos atemperar unos 10 minutos antes de desmoldarla. Ampliar Tarta de manzana recién horneada C7 Algunos consejos La pueden disfrutar tanto tibia como fría o a temperatura ambiente, de cualquier manera, esta tarta les llevará a los sabores de siempre que se reciben con nostalgia. No será la tarta más bonita pero seguro que pocas tartas de manzanas habrán probado tan buenas y tan facilita de hacer. Ampliar La tarta de manzana más fácil del mundo C7