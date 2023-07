Una sorprendente ensalada de judías

La otra noche soñé con un bar de ensaladas donde, a modo de auto servicio, se disponían toda clase de ingredientes para que, al gusto del comensal, cada quien se montara su ensalada.

En medio de aquel vergel de hortalizas, encurtidos, frutas y aliños, se escuchaba en off la voz de mi madre, explicando en bucle las propiedades de cada uno de los ingredientes que estaban a mi disposición. Me perdí entre deficiones mientras intentaba encontrar la rúcula salvaje, porque escuchaba a mi madre enumerar el sinfín de propiedades que tenía. En medio del laberinto en el que entré, de repente me vi sentaba probando una ensalada de judías con un ligero pero sugerente toque picante y, lo siguiente, el despertador.

Obvio que no di en mis sueños con la rúcula salvaje, pero sí que me empeñé, ya en mi mundo despierto, en conseguir ese sabor que tanto me había refrescado y estimulado, durante mi ensoñación.

No les voy a decir que sea exacto al de esta ensalada que hoy les traigo, pero se acerca y mucho. Y tanto es así que ya he dado con la ensalada que me llevaré a la playa este verano, judías blancas, atún, cilantro, quizás con la rúcula que no encontré quede hasta mejor, unas guindillas encurtidas, cebolla morada y huevo duro. Una explosión de texturas y sabores en equilibrio, con mi aliño favorito, aceite de oliva virgen, zumo de limón y unas gotas de vinagre de manzana.

Y ahora, llamaré a mi madre a ver si me cuenta despierta, todo lo que esta ensalada es capaz de aportarme porque, no sé si volveré en sueños al bar soñado, porque prepararla, seguro que si que lo reviviré, durante el resto del verano.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 4

Calorías Pocas Categorías Ensaladas Ingredientes 250 g de judías blancas guisadas

1 cebolla morada mediana

4 lomos de bonito en conserva en aceite de oliva

1 huevo duro

10 tallos de cilantro (solo usaremos las hojas)

2 guindillas encurtidas

Aceite de oliva virgen extra

El zumo de un limón

Un chorrito de vinagre de manzana

Sal en escamas Paso 1 Lo ideal es que, desde la noche anterior, dejemos el tarro de judías en la nevera para que estén bien frescas cuando prepararemos la ensalada. Al día siguiente y cuando comencemos a preparar el resto de los ingredientes, las lavaremos y mantendremos dentro de un escurridor, hasta que las sumemos a la ensalada. Comenzaremos con la cebolla morada que cortaremos en pedacitos y los depositaremos en una ensaladera.

Ampliar Cortamos la cebolla en pedacitos C7

Paso 2 Desmenuzaremos ligeramente los lomos de bonito y también los introduciremos en la ensaladera. Dispondremos las guindillas, que cortaremos en rodajitas finas y las sumaremos con los dos ingredientes anteriores.

Ampliar Añadimos los lomos de bonito desmenuzado ylas guindillas cortadas C7

Paso 3 Retiraremos el tallo del cilantro y cortaremos finamente las hojas que también añadiremos con el resto de los ingredientes.

Ampliar Añadimos las hojas de cilantro muy picaditas C7

Paso 4 Picaremos finamente el huevo duro y también lo incorporaremos.

Ampliar Añadimos el huevo duro muy picado C7

Paso 5 Por último, añadiremos a la ensaladera las judías.

Ampliar Incorporamos las judías C7

Paso 6 Ya solo nos quedará aliñarla, comenzaremos con el zumo de limón y regaremos con aceite de oliva virgen extra al gusto y hasta que veamos que se hidratan los ingredientes. Finalizaremos con unas gotas de vinagre de manzana y unas escamas de sal.

Ampliar Aliñamos con aceite, limón, vinagre y sal C7

Paso final Mezclamos bien, procurando que las judías no se deshagan y servimos sobre la marcha.