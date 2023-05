Rollo de carne trufado

A lo largo de mi vida y desde que decidí que meterme en la cocina era mi mayor entretenimiento, he tenido un sinfín de maestras y maestros que me han ayudado a hacer cada vez más grande y sabroso mi recetario.

Una de ellas y casi desde los inicios de esta más que afición, ha sido y sigue siendo, Victoria, suegra de mi hermana mayor a la que me une un cariño inmenso, una admiración gigantesca y las ganas constantes de pasar tiempo con ella, porque ese ratito siempre se pasa bonito.

Como suele ocurrir a la gente que encuentra puntos en común y, sobre todo, en lo que a aficiones se refiere, no tardan en establecer una serie de redes desde donde compartir todo eso que les gusta y que nadie como ellas lo traducen. Así que, las amigas de Victoria han pasado a llenar también mi recetario y la que suscribe ha puesto las suyas en circulación, para que recetas mías también pasen a ser de ellas.

Nombrarlas a todas me sería imposible y no solo porque ella tenga un ejército de amigas que la quieren y con las que lleva toda una vida compartiendo lo que a cada una le sucede, sino porque ya a mi memoria, a veces, le da por irse por el carril de la izquierda y vuela. Pero estoy segura de que ellas sabrán reconocerse en este párrafo y saberse miembros del selecto y exclusivo club de amigas de Victoria, donde lo que mejor se sabe hacer, es quererse bien y pasarlo muy bonito. Y además rico, porque no se imaginan lo bien que cocinan.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 50 minutos

Tiempo total 2 horas

Comensales 8

Calorías No muchas Categorías Cocina mediterránea Ingredientes 250 g de ternera molida

250 g de pechuga de pollo molida

150 g de jamón serrano en tacos

200 g de jamón cocido o pavo

2 huevos

2 cucharadas de pan rallado

Pimienta negra molida

Un puerro

Una zanahoria

Aceite de oliva

50 ml de jerez Paso 1 Comenzaremos cortando muy menuditos el puerro y la zanahoria y los saltearemos, sin que lleguen a quemarse, en aceite de oliva.

Ampliar Salteamos el puerro y la zanahoria C7

Paso 2

Paso 2 Cuando comiencen a reblandecerse, verteremos el jerez y dejaremos que se caramelicen. El primer minuto a potencia alta y, sin parar de remover, para, posteriormente, bajar la potencia al mínimo y mantener durante 5 minutos más.

Ampliar Caramelizamos C7

Paso 3 Una vez caramelice, mantendremos reservados en un escurridor para que cuando vayamos a emplearlos no tengan exceso de aceite.

Ampliar

Paso 4 En un recipiente grande y hondo, añadiremos todas las carnes previamente molidas o picadas, a excepción del jamón serrano que lo mantendremos en taquitos. Por tanto, añadiremos la ternera, el pollo y el pavo molidos y, además, los tacos de jamón serrano.

Ampliar Añadimos las carnes picadas C7

Paso 5 Sobre las carnes añadiremos el puerro y la zanahoria caramelizados.

Ampliar Añadimos el puerro y la zanahoria caramelizados C7

Paso 6 Incorporaremos seguidamente, los huevos.

Ampliar Añadimos los huevos C7

Paso 7 El siguiente ingrediente que incorporaremos serán las 3 cucharaditas de paté de trufa.

Ampliar Añadimos la trufa C7

Paso 8 Y ya, por último, añadiremos el pan rallado y la pimienta negra recién molida, al gusto.

Ampliar Añadimos el pan rallado y la pimienta negra C7

Paso 9 Con las manos bien limpias, mezclaremos todo durante un buen rato, hasta conseguir que todos los ingredientes formen una mezcla homogénea, que se despegará fácilmente de las manos.

Ampliar Mezclamos todos C7

Paso 10 Dejaremos reposar la mezcla unos 20 minutos, antes de darle forma de rollo. Para ello, dispondremos de un papel vegetal de horno sobre una superficie plana y, con las manos iremos dando forma de rollo, lo más compacto posible.

Ampliar Formamos el rollo C7

Paso 11 Una vez formado, lo pincelaremos muy superficialmente con aceite de oliva y lo empaquetaremos como si se tratara de un regalo, en el papel vegetal, procurando cerrarlo muy bien.

Ampliar Forramos en papel vegetal para horno C7

Paso 12 Encendremos el horno a 170º de potencia, función arriba y abajo y una vez caliente, colocaremos el rollo en una bandeja apta para horno y asaremos durante 50 minutos.

Ampliar Asamos durante 50 minutos C7

Paso 13 Una vez finalizado el tiempo de cocción, dejaremos atemperar durante 10 minutos, antes de desenvolverlo.

Ampliar Dejaremos atemperar C7

Paso 14 Con cuidado de no quemarnos, lo desenvolveremos y depositaremos sobre una tabla de corte.

Ampliar Cortaremos en lonchas C7

Paso 15 Lo lonchearemos y lo dispondremos sobre la bandeja que llevaremos a la mesa.

Se puede consumir tanto en caliente como en frío. El resultado es algo así como una especie de fiambre, súper sabroso y de una textura más que agradable.

Como receta de verano, no puede ser más socorrida porque si la usas para un bocata en la playa, es ideal, como plato principal también lo es y le pega cualquier guarnición que se nos ocurra y como cena fresca y ligera, resulta perfecta.