Rigatoncini del Cestello

Esta receta nace en el Restaurante Il Cestello en Florencia, está más que rica, es absolutamente deliciosa y sabrosa pero yo no he estado en Il Cestello, para mí la historia de esta receta está mucho más cerca y tan cerca, que ya me rondaba antes de nacer.

Todo empezó en la pandilla de mi padre, la pandilla de la playa, de la playa de Las Canteras. Aún hoy es asombroso ver como mantienen el contacto y el cariño intactos y casi que nunca falla que te cuenten aquellas historias cada vez que se encuentran… En aquella pandilla cabían todos los del barrio, los de Playa Chica, para mí sería imposible nombrarlos a todos aunque he crecido escuchando sus nombres. Entre todos y entre tantos, estaban las hermanas Orihuela a una de ellas la quiero con especial devoción y a las demás me las llevaría conmigo a donde fuera porque no saben vivir sin pasarlo bien, no saben verte sin decirte un piropo sincero, no saben como no darte más cariño y a cada cual más guapa por fuera y por dentro.

Pasaron los años y el caprichoso destino volvió a unir a una de ellas con mi familia. El caso fue que mi hermana compartía aula con uno de los niños Orihuela y cada día cogían juntos el micro y cada día se veían en la clase y cada día fueron creciendo mientras se fueron haciendo grandes amigos. Y tan grandes porque un día cualquiera, en ese patio de recreo a mi hermana le partieron las paletas con un stick de hockey y allí estaba el niño Orihuela recogiendo pedazos de dientes, mientras ayudaba, consolaba y cuidaba de su amiga.

Siguieron pasando los años, cada uno tomó su camino pero volvieron los caprichos del destino y se encontraron ya no siendo niños otro día cualquiera. Que si una cañita que si un paseíto y dos años más tarde se casaban. Mi padre, el padrino, Orihuela, la madrina más guapa y orgullosa que he visto jamás. Y hoy pienso cuando veo esas fotos de la pandilla que quien le iba a decir a Feluco y a Inma que acabarían siendo consuegros…. Que quien nos iba a decir a nosotras, hermanas mayores que recogíamos solícitas a la peque que, aquel niño acabaría siendo nuestro cuñado, aquel que asustado preguntaba un día tras otro por los dientes de su amiga.

Entre tanto nunca dejamos de vernos en la playa, en nuestra playa que ha sido testigo de como nos íbamos haciendo gente. Allí delante del muro Marrero, esperando a que baje la marea para dar un paseo o llegar nadando hasta la barra. Hoy nos seguimos juntando, los padres, los hijos y sumando nietos. Hoy con la excusa de bebernos un buen vino o de vernos por que sí, surgen intercambios de cosas bonitas y ricas, así que esta receta estaba esperando por mí y es tan auténtica y deliciosa como cada una de las Orihuela.