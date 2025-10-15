Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tacos de atún fresco con pico de gallo C7
Receta de la semana

Receta de tacos de atún fresco: el aperitivo perfecto para cualquier ocasión

Una receta fácil y vistosa que enamora a primera vista | Estos tacos de atún fresco con pico de gallo son el aperitivo ideal para compartir

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:52

Jugosos, ligeros y con ese punto vibrante que enamora desde el primer bocado. Esta receta de tacos de atún fresco son la receta ideal para compartir como aperitivo o como cena ligera e informal y por si todo esto no fuera suficiente y aún tuviera que convencerte que sepas que se preparan en pocos minutos y son pura explosión de sabor.

Además, con su presentación súper vistosa vas a triunfar si lo que buscas es el bocado ideal para reuniones familiares o en una mesa con amigos. Una receta fácil, rápida y con aire súper gourmet porque, estos tacos son capaces de elevar el nivel del encuentro y convertirlo en un ratito muy gastro.

Y es que en casa somos muy de aperitivos y amantes incondicionales del 'finger food'. Se nos ocurren mil y una ideas y no hay domingo que se precie que no tengamos un rato de aperitivo entre la tribu. De hecho, cuando se trata de recibir al resto del árbol genealógico en casa, mis sobrinas piden que solo hagamos aperitivo porque, sin duda, no hay ratito más sabroso, colorido y divertido que un aperitivo lleno de propuestas como la receta de hoy.

Larga vida al aperitivo.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    10 minutos

  • Comensales

    2

  • Dificultad

    Fácil

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • 300 g de atún (a ser posible de cierto grosor)

  • 1 cucharada de mayonesa

  • 1 cucharada de salsa Sriracha

  • Unas escamas de sal

  • 1 tomate

  • 1 cebolla morada

  • Unas hojas de cilantro freso

  • Hojas de cogollos de lechuga

  • El zumo de medio limón

Paso 1

  • Dispondremos el atún sobre una tabla de corte.

Atún C7

Paso 2

  • Cortaremos en daditos pequeños todo el atún y lo dispondremos en una fuente.

Cortamos el atún en dados C7

Paso 3

  • Añadiremos la cucharada de mayonesa.

Añadimos la mayonesa C7

Paso 4

  • Seguidamente añadiremos la cucharada de salsa Sriracha.

Añadimos la salsa Sriracha
Añadimos la salsa Sriracha C7

Paso 5

  • Añadimos unas escamas de sal al gusto.

Añadimos unas escamas de sal C7

Paso 6

  • Mezclamos bien hasta que todo quede bien integrado. Tapamos y reservamos en frio.

Mezcalmos e integramos C7

Paso 7

  • Montamos ahora el pico de gallo, para ello cortaremos primero el tomate en dados, más o menos del mismo tamaño que el atún.

Cortamos el tomate C7

Paso 8

  • Lo mismo haremos con la cebolla y juntamos ambos en una fuente.

Cortamos la cebolla C7

Paso 9

  • Cortamos en tamaño muy menudo las hojas de cilantro fresco.

Picamos el cilantro C7

Paso 10

  • Las añadimos al tomate y la cebolla y regamos todo con el zumo de medio limón. Mezclamos y ya tendremos nuestro pico de gallo. Reservamos.

Pico de gallo C7

Paso 11

  • Llega el turno de las hojas de los cogollos de lechuga que lavaremos y secaremos bien.

Lavamos y secamos las hojas de cogollos C7

Paso 12

  • Una vez lavadas y secas, las dispondremos en la fuente en la que vayamos a servir nuestros tacos.

Disponemos las hojas en una bandeja

Paso 13

  • Sobre la base repartiremos el atún que teníamos reservado.

Disponemos el atún sobre las hojas C7

Paso final

  • Y, por último, coronemos cada taco con el pico de gallo y a solo queda lanzarse a por uno porque en la mesa, duran un santiamén.

Tacos de atún fresco con pico de gallo C7

