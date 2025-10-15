Receta de tacos de atún fresco: el aperitivo perfecto para cualquier ocasión
Una receta fácil y vistosa que enamora a primera vista | Estos tacos de atún fresco con pico de gallo son el aperitivo ideal para compartir
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:52
Jugosos, ligeros y con ese punto vibrante que enamora desde el primer bocado. Esta receta de tacos de atún fresco son la receta ideal para compartir como aperitivo o como cena ligera e informal y por si todo esto no fuera suficiente y aún tuviera que convencerte que sepas que se preparan en pocos minutos y son pura explosión de sabor.
Además, con su presentación súper vistosa vas a triunfar si lo que buscas es el bocado ideal para reuniones familiares o en una mesa con amigos. Una receta fácil, rápida y con aire súper gourmet porque, estos tacos son capaces de elevar el nivel del encuentro y convertirlo en un ratito muy gastro.
Y es que en casa somos muy de aperitivos y amantes incondicionales del 'finger food'. Se nos ocurren mil y una ideas y no hay domingo que se precie que no tengamos un rato de aperitivo entre la tribu. De hecho, cuando se trata de recibir al resto del árbol genealógico en casa, mis sobrinas piden que solo hagamos aperitivo porque, sin duda, no hay ratito más sabroso, colorido y divertido que un aperitivo lleno de propuestas como la receta de hoy.
Larga vida al aperitivo.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
10 minutos
-
Comensales
2
-
Dificultad
Fácil
Categorías
Aperitivos
Ingredientes
-
300 g de atún (a ser posible de cierto grosor)
-
1 cucharada de mayonesa
-
1 cucharada de salsa Sriracha
-
Unas escamas de sal
-
1 tomate
-
1 cebolla morada
-
Unas hojas de cilantro freso
-
Hojas de cogollos de lechuga
-
El zumo de medio limón
Paso 1
-
Dispondremos el atún sobre una tabla de corte.
Paso 2
-
Cortaremos en daditos pequeños todo el atún y lo dispondremos en una fuente.
Paso 3
-
Añadiremos la cucharada de mayonesa.
Paso 4
-
Seguidamente añadiremos la cucharada de salsa Sriracha.
Paso 5
-
Añadimos unas escamas de sal al gusto.
Paso 6
-
Mezclamos bien hasta que todo quede bien integrado. Tapamos y reservamos en frio.
Paso 7
-
Montamos ahora el pico de gallo, para ello cortaremos primero el tomate en dados, más o menos del mismo tamaño que el atún.
Paso 8
-
Lo mismo haremos con la cebolla y juntamos ambos en una fuente.
Paso 9
-
Cortamos en tamaño muy menudo las hojas de cilantro fresco.
Paso 10
-
Las añadimos al tomate y la cebolla y regamos todo con el zumo de medio limón. Mezclamos y ya tendremos nuestro pico de gallo. Reservamos.
Paso 11
-
Llega el turno de las hojas de los cogollos de lechuga que lavaremos y secaremos bien.
Paso 12
-
Una vez lavadas y secas, las dispondremos en la fuente en la que vayamos a servir nuestros tacos.
Paso 13
-
Sobre la base repartiremos el atún que teníamos reservado.
Paso final
-
Y, por último, coronemos cada taco con el pico de gallo y a solo queda lanzarse a por uno porque en la mesa, duran un santiamén.