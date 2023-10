Receta súper fácil y deliciosa de pollo a la Toscana

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

A menudo me sucede que me llegan recetas de aquí y de allá, aparte de las que, por mi tendencia, leo, veo en vídeos o en el formato que sea. De hecho, cada vez que cojo un avión, me compro hasta tres o cuatro revistas especializadas en gastronomía para amenizarme el vuelo.

También son muchas las personas que, en el entono que sea, una fiesta, un café, un ratito para tomar algo, me sacan a colación el tema de las recetas, las mías por si dudan o aplauden, o las suyas propias para que me anime a hacerlas y compartirlas. Del final de este verano, me traje unas cuántas, pero el tiempo da de aquí para allá y no he organizado del todo mi recetario. Pero llega ella, mi compañera y amiga Carolina, con la que llevo más de 23 años compartiendo el día a día profesional de ambas. Cuando nos conocimos apenas habíamos dejado atrás la adolescencia y nos tocaba hacernos un hueco en el mundo. Seguimos creciendo, haciendo y deshaciendo y, aparte de ser toda una suerte tenerla cerca, sepan que prepara el mejor café del mundo y sus recomendaciones gastronómicas son infalibles. Así que, cuando me comparte las recetas que Rafa le prepara, porque en casa de Carol la cocina es territorio de su chico, ella prueba y, generosa e ilusionada, me detalla sabor, textura y elaboración. Le tocaba ya tener su receta en este espacio porque cuando Carol dice que algo está bueno, es que está realmente bueno. Aparco lo pendiente y doy prioridad a sus siempre acertadas recomendaciones. Muchas más espero que sean las recetas que ella me cuente y también que nos jubilemos juntas, algún día, pero, sobre todo, seguir compartiendo tiempo, espacio, retos y lo que quiera traernos la vida. Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 5

Calorías Unas cuántas Categorías Receta italiana Ingredientes 4 pechugas de pollo

Sal gruesa

Pimienta negra recién molida

Cayena seca molida

Un manojo de espinacas frescas

20 tomates cherry

Aceite de oliva

150 g de bacon en tiras

200 ml de nata para cocinar

1 cebolla

1 diente de ajo

Orégano

Queso mozzarella rallado Paso 1 Comenzaremos haciéndole tres cortes en diagonal y a lo largo de las pechugas, de un centímetro de profundidad porque esto ayudará a que queden bien hechas por dentro. Haremos los cortes a las pechugas C7 Paso 2 Salpimentaremos las pechugas por ambos lados. Salpimentamos por ambos lados C7 Paso 3 Si les gusta el picante, este será el momento de espolvorear, por ambos lados, con cayena molida. Espolvoreamos con cayena molida C7 Paso 4 Lo siguiente que haremos será dorar el bacon en una sartén grande porque, el resto de la receta la haremos sin cambiar la sartén o el caldero bajo si lo prefieren. No añadiremos aceite al bacon, sino que se hará en su propia grasa, a temperatura media. ( Salteamos el bacon sin añadir aceite C7 Paso 5 Una vez que el bacon esté bien doradito, retiraremos de la sartén y reservaremos El bacon debe quedar bien salteado C7 Paso 6 Añadiremos dos cucharadas de aceite a la sartén y, a temperatura media, doraremos durante un minuto las pechugas por ambos lados. Una vez doradas, retiraremos, reservaremos. Continuaremos en la misma sartén con el resto de las elaboraciones. Doramos las pechugas durante un minuto por ambos lados C7 Paso 7 Cortaremos la cebolla en brunoise y el ajo en pedacitos, retirándole previamente el germen central y rehogaremos hasta que estén hechos. Doramos la cebolla y el ajo C7 Paso 8 Mientras se hacen la cebolla y el ajo, limpiaremos bien las espinacas retirándoles el tallo y los tomates cherry que, una vez lavados, partiremos por la mitad. Paso 9 Cuando la cebolla y el ajo estén listos, añadiremos a la sartén las espinacas y los tomates. Añadimos las espinacas y los tomates C7 Paso 10 Rehogaremos durante dos minutos a temperatura media y añadiremos el bacon que teníamos reservado. Añadimos el bacon C7 Paso 11 Mezclaremos y a continuación verteremos la nata. Mezclamos y vertemos la nata C7 Paso 12 Mezclaremos e integraremos y será el momento de incorporar las pechugas a la sartén, con los cortes hacia arriba. Incorporamos las pechugas C7 Paso 13 Bajaremos la potencia a temperatura media-baja, taparemos la sartén y calcularemos 12 minutos. Una vez pasados los primeros 12 minutos, cubriremos las pechugas con el queso rallado y un toque al gusto, de orégano. Añadimos el queso C7 Paso 14 Volveremos a tapar y calcularemos 8 minutos más, a la misma temperatura. Durante toda la cocción mantendremos tapada la sartén C7 Paso 15 Una vez finalizado el tiempo, serviremos sobre la marcha, colocaremos las pechugas en una fuente y con la salsa bañaremos toda la superficie. Deliciosa. Pollo a la Toscana C7