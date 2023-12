Una receta para sorprender en las cenas navideñas: pudin de atún

Este plato tiene una pinta de lo más sofisticado, así que incluirlo en el menú de Navidad, como elaboración para arrancar la sabrosa velada, es más que perfecto. Se hace en el horno, así que sigue ganando puntos y, como todas las recetas que elaboro, esta, también tiene su historia.

Quien me dio la receta, hace ya más de 15 años, era íntima amiga de mi madre. En su día y después de probarla, la llamé para controlar cantidades y me pidió expresamente que nunca diera su nombre, pero, de eso, ya hace mucho tiempo y aunque no esté ya entre nosotros, las promesas se hacen para cumplirlas.

Ella era así, le encanta pasar desapercibida, cosa que casi nunca conseguía, porque ella era divertida y ocurrente, alegre y optimista. Todo lo daba y por encima de cualquier circunstancia, siempre estaba la amistad. De ella me guardo recuerdos preciosos, hoy llenos de nostalgia, pero también de un profundo cariño y hacer por Navidad una de sus recetas es traerla a la mesa con nosotros, que tanto la quisimos y la seguimos queriendo.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 2 horas hasta que enfríe

Comensales 8

Calorías Unas cuantas Categorías Entrantes navideños Ingredientes 240 g de atún en aceite de oliva

200 ml de leche evaporada

4 rebanadas de pan de molde sin corteza

2 huevos

Sal gruesa

Pimienta negra

Unas gotas de limón

Un chorrito de aceite de oliva

Mayonesa (opcional, para acompañar) Paso 1 En un vaso de batidora incorporaremos las cuatro rebanadas de pan de molde partidas en trozos.

Incorporamos las rebanadas de pan C7

Paso 2 Verteremos sobre el pan, un chorrito de aceite de oliva virgen y seguidamente, verteremos la leche evaporada. Ayudándonos de una cuchara mezclaremos y dejaremos reposar durante 15 minutos.

Mezclamos con aceite y dejamos reposar C7

Paso 3 Pasado el tiempo marcado, incorporaremos los huevos, toda el atún previemente escurrido el aceite en el que viene envasado, la sal gruesa y un toque de pimienta al gusto.

Incorporamos los huevos, el atún, la sal y la pimienta C7

Paso 4 Verteremos sobre la mezcla unas gotas de zumo de limón y batiremos con batidora eléctrica, hasta que obtengamos una pasta de color marroncito claro.

Justo en ese momento, pondremos el horno a calentar a 200º calor arriba y abajo, para que ya esté caliente cuando metamos el pudin en el horno.

la pasta resultante C7

Paso 5 Prepararemos un recipiente, apto para horno, preferiblemente de cristal, y lo llenaremos de agua hasta la mitad de su capacidad. El agua en ningún momento tocará el alimento, tan solo es para cocinar al baño maría, el pudin.

En otro recipiente, también apto para horno, preferiblemente alargado, colocaremos el contenido del vaso de la batidora al que previamente deberemos untarle mantequilla para que no se pegue, tanto por el fondo, como por los laterales.

Una vez lo tengamos listo, introduciremos el molde dentro de la bandeja de cristal con el agua para cocinarlo al horno y al baño maría.

Cocinaremos el pudin al baño maría C7

Paso 6 Introduciremos las bandejas en el horno y cocinaremos durante 40 minutos a 180º. Una vez pasado el tiempo de cocción, mantendremos el pudin, tal cual, dentro de la bandeja con agua y esperaremos a que se enfríe. Esto tardará más o menos una media hora.

Dejaremos que el pudin se enfríe dentro del agua C7

Paso final Pasado ese tiempo, ya podremos desmoldar el pudin y lo conservaremos en nevera hasta el momento de disfrutarlo.

En frío, se conserva hasta tres días y se consume añadiéndole, al gusto, mayonesa como compañía.