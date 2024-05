Una receta de lo más sencilla y sabrosa: pollo al curry al rojo

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de mayo 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Mi hija la mayor es un año más mayor desde el pasado sábado. Ella estudia en otra cuidad y, unas semanas antes se me ocurrió que, el mejor regalo podía ser pasar juntas ese día. Entre exámenes finales y las prácticas que está haciendo dudé durante algunos segundos si lo que iba a ocasionar mi sorpresa podría ser más un contratiempo que un presente para ella, así que activé a su ejército de las lindísimas amigas que tiene la enorme suerte de tener junto a su más que prima, hermana Cristina y, todas a una, sin duda, me dijeron que no lo pensara y me presentara.

Cada vez que voy a verla, la mitad de la maleta va cargada de esas cositas que allí no tiene y de muchos tápers con sus comidas favoritas, sin faltar el arroz de su abuela, así que, como la ocasión se presentaba especial también tocaba llevar un plato especial. Ella es amante de la comida picante, con pinceladas de cierto exotismo, así que después de darle algunas vueltas me decidí por esta especie de híbrido entre un curry tailandés y la simplicidad de un pollo al curry y, el resultado no pudo ser mejor regalo. Así que, por los 22 del primer tesoro que me regaló la vida, aquí les dejo una receta adaptada al singular paladar de la niña que más quiero en este mundo y, por supuesto que convertirme ese día en su regalo de carne y hueso fue lo más bonito que nos pudo pasar a las dos. Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 4

Calorías No demasiadas Categorías Comida tailandesa Ingredientes 500 g de pechuga de pollo troceada en tacos

3 dientes de ajo

15 g de jengibre fresco

1 calabacín

1cucharada colmada de pasta de curry rojo

2 hojas de lima «kaffir»

300 ml de leche de coco

Pimienta negra

1 manojo de cilantro fresco

2 cucharadas de aceite de oliva suave Paso 1: el ajo y el jengibre Comenzaremos picando el ajo y el jengibre en pedacitos y los saltearemos a fuego medio en un caldero bajo, si disponen de wok, mejor que mejor. Salteamos el ajo y el jengibre C7 Paso 2: la pasta de curry Cuando comiencen a tomar color, incorporaremos la cucharada de pasta de curry rojo y dejaremos que suelte todo el aroma, removiendo a la vez. Añadimos el curry rojo C7 Paso 3: el calabacín Cortaremos el calabacín en cubos más o menos grandes y los incorporaremos al caldero. En este momento subiremos la potencia del calor y no dejaremos de remover para que nada se queme. Incorporamos el calabacín C7 Paso 4: el pollo Añadiremos pimienta negra al pollo ya troceado, más o menos del mismo tamaño que el calabacín y lo añadiremos al caldero. Mantendremos la temperatura alta, sin dejar de remover y hasta que observemos que el pollo esté hecho en la superficie. Añadimos pimienta al pollo C7 Paso 5: la leche de coco Una vez conseguido este punto, verteremos la leche de coco y mezclaremos bien. Bajaremos en este momento la potencia del calor a temperatura media-baja. Añadimos la leche de coco C7 Paso 6: las hojas de lima Añadiremos seguidamente las hojas de lima «kaffir» y seguiremos a temperatura media-baja. Añadimos las hojas de lima «kaffir» C7 Paso 7: la cocción Taparemos el caldero y calcularemos 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Tapamos y calculamos 20 minutos de cocción C7 Paso 8: el cilantro Cuando falten 2 minutos para finalizar la cocción, dejaremos en la superficie el manojo de cilantro y volveremos a tapar los dos minutos finales. Añadimos el cilantro y tapamos C7 Recomendación Acompañarlo de arroz basmati o jazmín resulta ideal, la salsita queda potente, sabrosa y exquisita y, al curry, le retiramos el cilantro y la lima «kaffir» antes de servir. Pollo al curry rojo C7