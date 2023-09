La receta de un sándwich irresistible para preparar en casa

Y digo yo que no debo ser la única a la que le cueste tanto volver a la rutina. Me convierto en una especie de intermitente porque la razón sabe lo que tiene que hacer, pero el corazón aún late con nostalgia bombeando los recuerdos del verano ya pasado.

En la cocina me sucede un poco lo mismo, mi nutricionista compresiva como pocas, ya me marcó el rumbo, siempre motivando, siempre empujando, siempre escuchando, a la vez que me marca lo que deberían ser mis hábitos alimenticios de los próximos tiempos.

Pero se vuelve a activar el intermitente porque, de repente me entra un recuerdo más del verano, uno de esos en forma de fotograma en el cual, apenas hace unas semanas, andaba yo disfrutando de una tranquila tarde de playa, leyendo una entrevista de uno de mis actores preferidos y una de las preguntas consistía en la cena favorita del personaje en cuestión. En las líneas siguientes relató mi admirado, con minucioso detalle, este sándwich.

Así que, a la vista está que aún me queda un poquito más de esfuerzo para volver a reconquistar mi rutina, pero, después de probar este sándwich, créanme si les digo que no tengo ninguna prisa.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 6 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 1

Calorías Unas pocas Categorías Comida rápida Ingredientes 2 rebanadas de pan por cada sándwich

1 cucharada de piñones

1 manojo de albahaca fresca

1 diente de ajo

100 ml de aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Jamón serrano

Mozzarella rallada

Mozzarella fresca

Aceite de oliva para tostar el pan Paso 1 Comenzaremos elaborando una especie de pesto y digo especie porque no lo terminaremos del todo ya que no incorporaremos queso parmesano. Para ello, tostaremos ligeramente y a temperatura media, los piñones en una sartén.

Ampliar Tostamos los piñones C7

Paso 2 En una picadora eléctrica o batidora si no disponen de la primera, incorporaremos el diente de ajo al que previamente le habremos retirado el germen central.

Ampliar Añadimos el ajo a una picadora C7

Paso 3 Seguidamente incorporaremos las hojas del albahaca, lavadas, secas y sin el tallo.

Ampliar Incorporamos la albahaca C7

Paso 4 Añadiremos también los piñones tostados.

Ampliar Añadimos los piñones ya tostados C7

Paso 5 Y por último, el aceite de oliva y un toque de pimienta negra.

Ampliar Vertemos el aceite C7

Paso 6 Picaremos o batiremos hasta conseguir una especie de pasta verde, como sería un pesto, solo a falta del queso parmesano que en esta ocasión, no será necesario.

Ampliar Batimos o picamos hasta obtener una especie de pasta verde C7

Paso 7 Con el pesto resultante untaremos ambas rebanadas del pan.

Ampliar Untamos por una cara, ambas rebanadas del pan C7

Paso 8 Seguidamente, sobre una de las rebanadas dispondremos una capa de mozzarella para pizza.

Ampliar Colocamos sobre el pan mozzarella rallada C7

Paso 9 Por encima de ésta, dispondremos lonchas de jamón serrano.

Ampliar Colocamos una capa de jamón serrano C7

Paso 10 Y, por último, un par de lascas de mozzarella fresca coronando nuestro sándwich. Si les gusta tanto la pimienta como a mí, pondrán añadirle un toque en este paso.

Ampliar Añadimos la mozzarella fresca y un toque de pimienta C7

Paso 11 Cerramos nuestro sándwich mientras que vamos calentando una sartén o una plancha, si disponen de una, previamente engrasada con aceite de oliva. Una vez caliente, tostaremos nuestro sándwich, durante un minuto, a la vez que lo iremos aplastando con ayuda de una espátula.

Ampliar Tostamos nuestro sándwich C7

Paso 12 Voltearemos con cuidado y tostaremos un minuto más y ya lo tendremos listo. La idea es que los quesos se fundan y el jamón no llegue a tomar mucha temperatura para que no pierda textura y sabor.

Ampliar Volteamos y tostamos la otra cara del sándwich C7

Paso final Serviremos sobre la marcha y les garantizo que, no solo es un sándwich irresistible, sino que se convertirá en la cena imprescindible del otoño que nos viene.