La receta que no puede faltar en las mesas canarias en Navidad: vena en salsa

Estoy absolutamente segura de que no existe casa en las Islas Canarias en donde la vena en salsa no se cocine y, sobre todo, por Navidad.

Es una receta muy nuestra, muy de toda la vida, desde que tenemos uso de razón y así sigue siendo y sucediendo, generación tras generación y espero que para siempre.

Esta es una de esas recetas que no cocinamos de manera cotidiana, pero en Navidad es más que frecuente prepararla, porque normalmente nos llena el paladar de recuerdos, sobre todo de aquellos de la casa donde naciste y comenzaste a domesticar el paladar.

Yo, la vena, la hago a mi manera y desde ya les adelanto que algunos ingredientes de la receta original los he suprimido y otros los he añadido. Como otras tantas cosas, me enseñó mi abuela a prepararla y, si existe vida más allá de ésta, estará apuntando ahora mismo un reproche que hacerme por si la eternidad vuelve a encontrarnos.

Mi abuela le añadía zanahorias a la salsa, siempre y cuando yo la dejara porque desde niña soy adicta a la zanahoria cruda y si entraba en la cocina y me la encontraba raspando la piel de una zanahoria, me agarraba a su delantal, aprovechaba y me limpiaba la agüilla de la nariz porque me encantaba olerlo y así despejarme con los aromas a laurel o a comino o a lo que fuera que se tuviera entre manos. Me agarraba a su muslo, lo rodeaba con mis brazos y le pedía un pedazo. Parece que la estoy oyendo, «venga que me estás entreteniendo, toma un pedacito».

Ella no era de verter ningún caldo, me decía que no servía, que le quitaba gusto a la carne y que eso la endurecía. Obediente o no, la sigo haciendo a mi manera así que, aquí les dejo mi vena en salsa, con mis cambios y, aunque es algo más moderna que la de mi abuela, las ganas y el cariño que le pongo a la receta si que es idéntico al que ella me inculcó.

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 1 hora y media

Tiempo total 2 horas y media

Comensales 6

Calorías No muchas Categorías Especial recetas de Navidad Ingredientes 1 vena de unos 2 kg de peso

2 cebollas

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal gruesa

Pimienta negra

100 ml de jerez

150 ml de caldo de carne Paso 1 Comenzaremos atando la vena con cordel para cocina y la salpimentaremos.

Atamos y salpimentamos la vena C7

Paso 2 En la olla exprés donde vayamos a cocinarla, verteremos aceite de oliva hasta que cubra el fondo de la olla, sin pasarnos demasiado para que el resultado final no sea una salsa grasienta.

Calentaremos a fuego vivo y doraremos la vena por todos los lados para que la carne retenga los jugos y no se nos reseque.

Doramos la vena C7

Paso 3 Mientras tanto, iremos cortando en pedazos las cebollas y los dientes de ajo.

Cortamos las cebollas y los ajos C7

Paso 4 Una vez esté dorada la vena, la retiraremos de la olla y reservaremos. En la misma olla y, aprovechando que el aceite estará caliente, bajaremos a potencia media y doraremos las cebollas y los ajos durante un par de minutos.

Doramos la cebolla y los ajos C7

Paso 5 Seguidamente verteremos el jerez y subiremos la potencia al máximo durante un minuto y medio, sin dejar de remover el contenido para que no se nos queme ni se nos pegue al fondo.

Vertemos el jerez y subimos la potencia C7

Paso 6 Pasado el minuto y medio, volveremos a bajar a potencia media y verteremos el caldo de carne.

Vertemos el caldo y bajamos potencia de calor C7

Paso 7 Mezclaremos bien y volveremos a colocar la vena en el centro de la olla.

Volvemos a incorporar la vena al caldero C7

Paso 8 Taparemos la olla y mantendremos en potencia baja (al 4) durante una hora y media.

Tengan en cuenta que dependiendo del peso de la carne, deberán darle más o menos tiempo, pero para que el cálculo sea más exacto, mantendremos una hora por cada kilo de peso.

Cerramos la olla C7

Paso 9 No será necesario que salga el vapor, la mantendremos a esa misma potencia durante toda la cocción.

Pasado el tiempo, retiraremos la olla del calor y mantendremos la olla cerrada durante unos minutos antes de abrirla.

Abrimos la olla C7

Paso 10 Colocaremos la vena sobre una tabla de corte pero, antes de filetearla, esperaremos una media hora a que se atempere.

Colocamos la vena sobre una tabla de corte C7

Paso 11 Mientras tanto, batiremos la salsa con ayuda de una batidora eléctrica.

Batimos la salsa C7

Paso 12 Una vez tengamos la salsa batida, la verteremos nuevamente en la olla donde hemos cocinado la vena y la mantendremos a fuego suave para que se reduzca y se concentre aún más el sabor de la salsa.

Vertemos la salsa batida de nuevo en la olla C7

Paso 13 Cortaremos la vena en lonchas de un centímetro y medio de grosor aproximadamente. Todos los filetes resultantes, los añadiremos a la salsa en la olla.

Incorporamos los filetes en la olla con la salsa C7

Paso final Dejaremos la olla destapada y mantendremos a potencia media-baja durante una media hora más y pasado ese tiempo, ya la tendremos lista para llevar a la mesa.