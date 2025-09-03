Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pollo a la crema de espinacas C7
Receta de la semana

Una receta irresistible: pollo a la crema de espinacas

Las recetas que te cuento ·

La vuelta a la rutina también implica volver a los fogones y a la faena y nada mejor que encontrarnos con recetas fáciles y deliciosas para que se nos haga más llevadera la nostalgia del verano

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:17

El regreso de las vacaciones es una auténtica porquería (palabra que empleaba mi abuela Ana porque jamás se atrevió a pronunciar una palabra malsonante). Dicho esto, llegar con la despensa y la nevera vacías, las pirañas preguntando desde que terminan el desayuno por el menú a la hora del almuerzo mientras los cabezas de familia nos repartimos y adjudicamos tareas propias del retorno: lavadoras, compra, regar las plantas que no sé si se han puesto mustias de vernos y no solo del calor que ha hecho este verano, plancha a punto, billetes de vuelta para los retoños que se van lejos para hacerse gente, llamadas a las abuelas para darles fe de vida y de paso contarles como llora el frigo y a ver si con esas se enternecen y nos vienen a dar la bienvenida que merecemos: un buen táper, o varios, con lo que sea.

Y, así, entre unos, otros, todos y la perra que ha llegado de la guardería y nos ha declarado la guerra fría por dejarla atrás, la que suscribe relee lo primero que alcanza de su biblioteca gastro y allí estaban esperándole estas pechugas de pollo junto con su prima hermana, la inspiración, que una vez más ha esperado todo el verano por nuestro regreso y no lo ha podido hacer mejor ni con los brazos más abiertos, porque esta receta sabe igual que los miles de baños en la playa de este verano, que las tardes de chiringuito hasta que se hacía de noche, de los almuerzos, cenas y picoteos con amigos y de las mágicas y siempre maravillosas noches estrelladas del sur de Gran Canaria.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    3

  • Dificultad

    Muy fácil

Categorías

Recetas de pollo

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo

  • 1 cebolla

  • 1 ramillete de espinacas frescas

  • Aceite de oliva

  • Sal

  • Pimienta

  • 100 ml de leche evaporada

  • 80 g de queso parmesano

Paso 1

  • Comenzaremos salpimentando las pechugas por ambos lados.

Salpimentamos las pechugas C7

Paso 2

  • En una sartén, calentaremos 2 cucharadas de aceite y sellaremos, durante 2 minutos por cada lado, a fuego fuerte, las pechugas.

Doramos las pechugas C7

Paso 3

  • La idea es que simplemente queden doradas por fuera porque la receta la terminaremos en el horno. Una vez doradas, retiramos y reservamos en una fuente apta para horno.

Reservamos las pechugas en una fuente de horno C7

Paso 4

  • Mientras se doran las pechugas podremos ir adelantando trabajito, cortaremos la cebolla en juliana fina.

Cortamos la cebolla en juliana C7

Paso 5

  • Haremos lo mismo con las espinacas: lavaremos, secaremos y cortaremos en pedazos.

Lavamos y cortamos las espinacas C7

Paso 6

  • En la misma sartén en la que habremos dorado las pechugas, calentaremos una cucharada de aceite (solo si fuese necesario y no haya sobrado tras dorar las pechugas). Sofreiremos la cebolla hasta que esté dorada.

Sofreímos la cebolla C7

Paso 7

  • Una vez tengamos la cebolla lista, añadiremos las espinacas y mantendremos a potencia media de calor hasta que las espinacas disminuyan su volumen.

Añadimos las espinacas C7

Paso 8

  • Una vez llegados a este punto, verteremos la lecha evaporada.

Veretemos la leche evaporada
Veretemos la leche evaporada C7

Paso 9

  • Mantendremos a potencia media-baja de calor, durante 6 minutos y este es el momento ideal para precalentar el horno a 190º calor arriba y abajo.

Cocinamos durante 6 minutos C7

Paso 10

  • Verteremos la crema sobre las pechugas, procurando que la cebolla y las espinacas coronen las pechugas y el resto de la crema se reparta en la fuente.

Vertemos sobre las pechugas C7

Paso 11

  • Y, por último, espolvorearemos el queso rallado sobre las pechugas.

Coronamos con queso rallado C7

Paso final

  • Meteremos la fuente en el horno, a la misma temperatura y función en la que lo hemos precalentado y calcularemos 14 minutos. Es el tiempo exacto en el que las pechugas se conservarán crujientes por fuera y jugosas y súper tiernas por dentro. Una delicia que durará el mismo tiempo en la mesa que la sensación de vacaciones cuando regresas.

Pollo a la crema de espinacas C7

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  5. 5 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  6. 6 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  7. 7 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  8. 8

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  9. 9 Los jueves saben a CC La Minilla
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una receta irresistible: pollo a la crema de espinacas

Una receta irresistible: pollo a la crema de espinacas