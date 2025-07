La receta de la ensalada más gourmet que probarás este verano

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de julio 2025, 22:58 Compartir

¿Quién dijo que una ensalada nunca podría sorprender a un sibarita? Con la receta de hoy desmontamos el mito porque, no se trata de una ensalada sin más, se trata de una elaboración cuidada y pensada con la que sorprender a la vista y al paladar.

De hecho, desde que te animes a hacerla pronto empezarás a cuadrar en tu agenda un almuerzo de terraza veraniego y a repasar tus contactos de agenda con quienes compartirlo porque, esta ensalada te hará quedar como una estrella del rock de los 80.

Vale también para una cena bajo las estrellas, esas que nos hacen soñar con otros mundos, galaxias o deseos por cumplir y tú, con tu ensalada en la mesa quedando como en chef en ciernes.

Dejando de lado posibles exageraciones por mi parte, esta receta nace de esas musas que de vez en cuando me encuentran y de lo que tenía en la nevera el pasado fin de semana y, después de probarla recé a todos los santos que conozco para que nunca me fallen, porque hasta yo misma, me asombré del resultado. Deliciosa, preciosa, impecable, sabrosa y añadan el resto de los adjetivos que merece desde que se animen a hacerla.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4

Dificultad Muy fácil Categorías Ensaladas Ingredientes 2 cogollos de lechuga

2 tomates de ensalada

1 puerro

2 lomos de salmón fresco (previamente congelado)

10 langostinos cocidos

3 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharada de vinagre de manzana

2 cucharaditas de mostaza fuerte

Sal en escamas

1 cucharada más de aceite de oliva virgen como toque final Paso 1 Como vamos a emplear los lomos de salmón en crudo, previamente los habremos congelado y descongelado antes de aplicarlos a la receta. Una vez descongelados, los cortaremos en cubitos.

Ampliar Cortamos el salmón en cubos C7

Paso 2 Los incorporaremos en una fuente, y prepararemos la vinagreta en la que maceraremos el salmón, emulsionando el aceite, el vinagre, la mostaza y un puntito de sal de escamas.

Ampliar Montamos la vinagreta C7

Paso 3 Con la vinagreta, bañaremos el salmón y lo mezclaremos bien para que se maceren uniformemente.

Ampliar Maceramos el salmón en la vinagreta C7

Paso 4 Pelaremos los langostinos y los partiremos, más o menos del tamaño del salmón Una vez partidos los incorporaremos en la misma fuente que el salmón. Taparemos bien la fuente y la reservaremos en la nevera hasta el momento de emplearlo en la receta.

Ampliar Pelaremos e incorporaremos los langostinos C7

Paso 5 En un caldero pondremos agua a hervir y una vez hierva, escaldaremos los tomates durante 1 minuto.

Ampliar Escaldamos los tomates durante 1 minuto C7

Paso 6 Pasado el minuto, sumergiremos los tomates en una fuente con agua y hielo durante 2 minutos, de esta manera la piel se desprenderá fácilmente porque, en esta receta es esencial que el tomate esté pelado.

Ampliar Sumergimos los tometes en agua con hielo C7

Paso 7 Una vez que tengamos pelados los tomates, los cortaremos en cubitos y los colocaremos en una fuente.

Ampliar Cortamos los tomates en cubitos C7

Paso 8 Lo mismo haremos con el puerro: partiremos en pedacitos y lo añadimos junto con el tomate. Reservamos.

Ampliar Cortamos l puerro en pedacitos C7

Paso 9 Llega el momento de deshojar los cogollos, lavarlos bien y secarlos con papel absorbente.

Ampliar Lavamos y secamos las hojas de los cogollos C7

Paso 10 Mientras se secan, mezclaremos ambas elaboraciones, la del salmón y langostinos junto con la de tomates y puerro y verteremos la cucharada de aceite de oliva virgen como toque final.

Ampliar Mezcalmos y vertemos aceite C7

Paso final Dispondremos las hojas de cogollo y con paciencia y mimo, las iremos rellenando con la mezcla y ya tendremos nuestra ensalada más gourmet del verano lista para llevar a la mesa y recibir la ovación del público.

Ampliar La ensalada más gourmet del verano C7