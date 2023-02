Si intentáramos buscar la historia de esta receta, nos perderíamos en el tiempo porque es de ni se sabe cuando. Lo que si es cierto es que, el rancho canario es uno de los guisos más humildes de la gastronomía canaria. Como prácticamente la mayoría de los platos que la forman.

Por los ingredientes que lleva, uno empieza a entender que se debía preparar para calentar el estómago y el cuerpo de un «rancho» de gente, o lo que venía siendo, a todos los miembros de las familias numerosas que antaño eran las que abundaban.

Nos encontramos con productos económicos que, con platos como este, llenos de sustancia, se conseguía disfrazar la escasez y de paso menguar las ganitas de comer.

Mi abuela lo preparaba a menudo para ella y para mi hermana la pequeña y, como con muchas otras recetas, ella hacía su rancho y su cuñada hacía otro con más o menos ingredientes y la vecina de arriba o de abajo, lo mismo. Cada quien versionaba sus recetas aunque partían todas de los mismos fondos y modo de preparación.

Yo esto no lo entendía. Sí llegaba hasta el punto de incorporar algún añadido porque te gustara pero me era imposible comprender por qué su cuñada le ponía costillas y mi abuela no o por qué la vecina del 5º usaba bacon y mi abuela le afeaba el gesto.

Tanto era así que ella me explicaba que, antes la gente no podía comprar de todo, se compraba lo necesario para comer. No se puede decir que se pasara hambre, que en muchas casas si se pasó, pero de desconsuelo sufrimos todos y por eso, mi niñita (apostillaba siempre que me hablaba en modo didáctico) el rancho de ellas, es distinto que el mío. Si en mi casa había para chorizo, no había para tocino. Pero todos son Ranchos.