Cómo hacer un queque de chocolate casero, fácil y esponjoso

A mi hijo el pequeño le encanta lo dulce, además tiene el paladar altamente entrenado y, distingue como pocos, las diferentes intensidades del cacao, los orígenes, que pueden ser diversos de la nata, las masas, caseras o industriales y posee una lista de clasificación de bombones. Los helados tampoco se le escapan y, por el de tuno indio de La Peña de la Vieja, es capaz de hacer una promesa.

Dicho esto, elaborar queques en casa es casi tan básico como que haya pan en la panera. Vamos probando esos cacaos o chocolates a criterio de nuestro experto y, aunque el resultado sea glorioso, procuramos no repetir. Nos servimos de recetas de las libretas que atesoro y aplicamos modificaciones a nuestro antojo. También nos suele pasar que, a veces, la innovación no es buena musa, pero sumamos y seguimos probando. Una elaboración por semana cae, porque la prueba y el disfrute no van más allá de un día y puede que sin noche.

Pues esta de hoy es una de esas recetas en la que decidimos sacar los lácteos, poner aún más chocolate, en polvo y en pedacitos y algún que otro detalle que ahora les cuento.

¿El resultado? Espectacular, pura esponja con un intenso sabor al siempre irresistible chocolate. Aun así, no me dejará repetir la receta, ya veremos en qué cambia la próxima semana.

Tiempo de preparación 150 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 1 hora

Comensales 8

Calorías Unas cuantas Categorías Postres Ingredientes 100 g de harina de repostería

125 g de mantequilla a temperatura ambiente

25 g de harina de maíz

150 g de azúcar blanca

3 huevos

30 g de cacao en polvo (usamos el de Valor, puro)

100 g de chocolate 70%

10 g de levadura química

Azúcar glas para decorar Paso 1: la mantequilla y el azúcar Comenzaremos batiendo la mantequilla con el azúcar, hasta obtener una pasta.

Batimos el azúcar con la mantequilla C7

Paso 2: los huevos Seguidamente, iremos añadiendo los huevos, de uno en uno. No incorporaremos el siguiente hasta no tenerlo integrado.

Añadimos los huevos de uno en uno C7

Paso 3: las harinas Dispondremos los ingredientes secos, esto es, la harina de repostería, la harina de maíz, la levadura y el cacao y los mezclaremos con la ayuda de una cuchara.

Mezclamos las harinas y el cacao C7

Paso 4: tamizamos Con ayuda de un tamizador, incorporaremos esta mezcla a la anterior elaboración.

Tamizamos las harinas C7

Paso 5: batimos Con unas varillas eléctricas, para no dejarnos el brazo, mezclaremos solo hasta que se integre todo de manera más o menos homogénea. La idea es que queden partículas porque esto será lo que aporte esponjosidad al bizcocho.

Batimos ligeramente C7

Paso 6: más chocolate Con ayuda de un rallador grueso, rallaremos el chocolate o si lo prefieren, lo partiremos en pedacitos y lo incorporaremos a la mezcla y con ayuda de una espátula, mezclaremos el chocolate.

Rallamos e incoporamos el chocolate C7

Paso 7: el molde Prepararemos el molde donde vayamos a hornear nuestro queque. Yo suelo colocar papel vegetal en la base y los laterales los engraso bien con mantequilla.

Preparamos el molde C7

Paso 8: asentamos Rellenaremos el molde con la mezcla y daremos un par de golpes para que se asiente.

Rellenamos con la mezcla C7

Paso 9: horneamos Introduciremos en el horno, previamente caliente, a 180º calor arriba y abajo y, muy importante, sin aire. Hornearemos durante 40 minutos y una vez finalizado el tiempo de cocción, abriremos el horno poco a poco para que no se apelmace.

El queque horneado C7

Paso final: decoramos Dejamos enfriar y desmoldamos. Con el tamizador, espolvoreamos con el azúcar glas toda la superficie cuando el queque ya no esté caliente.