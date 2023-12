Puré de castañas, la guarnición ideal en Navidad

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de diciembre 2023, 22:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Me paso prácticamente el verano y la primavera entera deseando que lleguen el otoño y el frío porque las castañas me vuelven loca. Y no es de las locuras que llevan tratamiento. En esto también, soy muy parecida a mi abuela materna.

Entre mis recuerdos más valiosos están las tardes de sobremesa en donde, mientras veníamos la serie o la novela de turno, nos dábamos una buena panzada de castañas asadas o hervidas con anís. Nos llegábamos a quemar las yemas de los dedos y nos daba igual que el día anterior o el siguiente tuviésemos la misma sobremesa. Las comíamos con ansia. Eso sí, al llegar la noche no había quien probara bocado, las castañas son pesaditas y peleonas, todo hay que decirlo.

Ha pasado el tiempo y una intenta cuidar más el aumento de las curvas y ya no hay tanto tiempo como antes para hacer largas sobremesas de lunes a viernes. Tampoco está mi abuela. Noticia relacionada Especial recetas de Navidad Calendario gastronómico de Adviento CANARIAS7 Recuerdo que unos meses antes de que se fuera, le conté que había estado en una boda y que la guarnición había sido un delicioso y cremoso puré de castañas. Le prometí que la siguiente Navidad lo intentaría hacer para darnos ambas un buen homenaje. Ella no llegó a probarlo, pero, como mi memoria se empeña, y yo encantada por mantenerla viva, lo preparé aquella primera Navidad sin ella, y esta será la quinta, en nuestro calendario gastronómico de Adviento tenía que estar la receta porque, aparte de que es la guarnición más ideal que se pueda disfrutar en la mesa navideña, también sé que cuando lo saboreo y disfruto, esa parte de mi memoria donde ella está, también se está deleitando. Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 1 hora

Comensales 6

Calorías Unas cuantas Categorías Recetas de Navidad Ingredientes 400 g de castañas asadas o guisadas y peladas

1 puerro

1 papa grande

½ litro de leche

Sal gruesa

Pimienta negra

Algo más de leche para batirlo

Aceite de oliva Paso 1 Comenzaremos lavando el puerro y manteniendo solo la parte blanca. Lo cortaremos en rodajas y cada rodaja en cuatro pedazos. Cortamos el puerro en pedazos C7 Paso 2 Cubriremos el fondo de un caldero alto con aceite de oliva, calentaremos a potencia media y pocharemos el puerro, sin dejar que llegue a tomar color. Sofreimos el puerro C7 Paso 3 Mientras el puerro se hace, pelaremos y cortaremos la papa en cuadros Cortamos la papa en cuadros C7 Paso 4 Cuando el puerro esté en su punto, añadiremos la papa cortada al caldero y mezclaremos. Añadimos la papa C7 Paso 5 Mantendremos a fuego medio unos 10 minutos y añadiremos las castañas. Añadimos las castañas C7 Paso 6 Verteremos la leche, salpimentaremos y seguiremos a fuego medio unos 20 minutos más. Añadimos la leche C7 Paso 7 A medida que vaya transcurriendo el tiempo, veremos como la leche se irá espesando y el conjunto irá tomando un ligero color tostado. Cocemos el puré C7 Paso 8 Pasados los 20 minutos y en el mismo caldero para que les sea más cómodo, batiremos a potencia fuerte. Al principio verán que les cuesta un poco pero podremos ir vertiendo ligeros chorritos de leche hasta conseguir la consistencia perfecta del puré. Batimos C7 Paso final Ya solo quedará calentar ligeramente antes de llevarlo a la mesa y si les gustan las castañas, ya tienen aquí la guarnición ideal para sorprender en Navidad. Puré de castañas C7