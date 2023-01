El potaje de berros es un auténtico tesoro que encierra la cocina canaria. Primero, porque unos buenos berros, sobre todo si proceden de Gran Canaria, son joyas de valor incalculable. Su característico «picor», aquí es más intenso y acusado, lo que lo hace único y excepcional.

Segundo, porque añadir al potaje nuestras papas, nuestras judías tiernas y nuestras piñas, convierten a este potaje en un plato imposible de encontrar en cualquier otra parte del mundo.

Mi abuela Consuelo, que bordaba este potaje como si fuese un vestido de alto costura, tenía sus gustos y peculiaridades, como suele sucede con los genios en sus materias.

Su pasión por los berros, unida al profundo respeto al producto y el empeño por perpetuar la tradición, hacía que convirtiera esta receta en todo un acontecimiento.

Me explicaba que donde más cuidado debía de tener era en el lavado y mondado de los berros y, a partir de ahí me decía, «Vanesita hay que estar atenta al orden, porque cada ingrediente lleva su tiempo, aprender en que momentos va cada cosa porque la casualidad, en este potaje, no es un ingrediente.»