Dos postres que triunfarán esta Navidad

A lo largo del año he ido haciendo un testeo, así a la ligera, de los postres más demandados por el resto de los comensales, cuando comía acompañada. A mí, particularmente, no me ha asombrado el resultado y, si mi memoria no me falla, la tarta de queso ocupa un difícil imbatible primer puesto.

A partir de ahí y dado que en mi repertorio de postres cuento con varias versiones de este dulce, exquisito y muy diferente al resto, decidí preparar para ustedes y este espacio la que en casa se considera, la mejor versión de la tarta de queso de Las recetas que te cuento. Además, acompañada de frutos rojos porque, los frutos rojos son a la tarta de queso, lo que San José y María nos cuentan que fueron el uno para el otro. Es la pareja perfecta y se potencian y complementan, sin hacerse sombra y, todo ello, a pesar de que los frutos rojos sean más propios del verano. Aquí tengo que confesarles que he hecho una pequeña trampa y los he comprado congelados para hacérselas llegar igual de atractiva.

Pero en un lugar, no remoto para ninguno de nosotros, sí que hay un dulce que golea despiadadamente a la tarta de queso, sobre todo en Navidad. Y ese dulce no es otro que nuestras truchas de batata y digo nuestras porque son patrimonio de todos los canarios, porque al consumirlas, celebramos, no solo la Navidad, sino nuestras más arraigadas tradiciones, nuestra cultura y nuestra peculiar y maravillosa forma de poner en valor los productos de nuestra tierra.

Tiempo de preparación 20 minutos Tiempo de cocción 30 minutos más 6 horas de reposo Tiempo total 7 horas Comensales 10 Calorías - Ingredientes para elaborar una maravillosa Tarta de queso con frutos rojos Un queso tierno pequeño de leche de cabra

250 g de queso de untar (tipo Philadelphia)

Un paquete de galletas maría

250 g de azúcar

80 g de mantequilla

5 huevos

200 ml de nata para montar

10 g de harina de trigo

150 de frutos rojos Cómo hacer esta espectacular Tarta de queso con frutos rojos 1 Montamos la base Comenzaremos triturando el paquete entero de galletas maría. Si disponen de picadora eléctrica se hace en un santiamén, si no, pueden poner las galletas en una bolsa limpia de cremallera plásticas y pasarle un rodillo, hasta dejarlas completamente trituradas. 2 Seguimos con la base Derretiremos la mantequilla, bien en el microondas a baja potencia, o bien al fuego, también a potencia muy baja. 3 Compactamos la base En un molde para tartas que, previamente engrasaremos con mantequilla al que le colocaremos papel vegetal para horno y, con la ayuda de una espátula de silicona, iremos disponiendo lo que será la base de nuestra tarta. Presionaremos ligeramente la masa de galleta con mantequilla hasta cubrir el fondo. 4 Batimos el resto de ingredientes En una batidora potente, preferiblemente de vaso, verteremos el resto de los ingredientes; los huevos, los dos tipos de queso, la nata y el azúcar. 5 Montamos la tarta Muy despacio iremos vertiendo la crema resultante por encima de la base de galletas que teníamos montada. 6 Horneamos Encendremos el horno a 190º, calor arriba y abajo y no introduciremos el molde hasta que el horno no se haya calentado unos 10 minutos aproximadamente. Una vez caliente, hornearemos la tarta durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, retiraremos la tarta del horno y observarán que temblará, algo así como un flan. No se preocupen que esa es la textura idónea. 7 Presentamos La dejaremos atemperar fuera de la nevera, durante 3 horas y pasadas las 3 horas, otras 3 más en la nevera, previamente tapada. Cumplidos todos los tiempos, la tarta ya estará perfectamente cuajada y lista para disfrutarla. Decoraremos con los frutos rojos (si son congelados, descongelar en un escurridor previamente) y a saborear el postre más aclamado del año.