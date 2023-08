Pollo, soja y naranja

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

No sé si a ustedes les sucede lo mismo que a mí que, en cuanto escucho una receta que suena bien enseguida me entran unas ansias terribles por prepararla. Primero, para comprobar por mí misma si es tan sencilla como me cuentan, segundo y, por otra parte fundamental, que sepa mejor de que lo suena.

Cuando ambos controles pasan el apto, el notable o, incluso el sobresaliente, como esta que hoy les traigo, me queda que la tribu se siente a la mesa y dictamine. Si la aprueban o la aplauden entonces se da la cuadratura del círculo, así que, tras dos semanas enseñándoles las recetas que son invitadas a nuestra mesa de verano y vacaciones, aquí tienen a la tercera, perfectamente convalidada y que ha pasado por la izquierda al resto. Un pollo tierno, jugoso, súper sabroso y que supera las expectativas de cualquier paladar. Tiempo de preparación 30 minutos más 6 horas de maceración

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 7 horas (con maceración)

Comensales 6

Calorías Pocas Categorías Recetas de verano Ingredientes 1,5 kg de contra muslos de pollo deshuesados

1 diente de ajo

1 cucharada de salsa sriracha

80 ml de salsa de soja

El zumo de una naranja

La ralladura de media naranja

1 cucharada de aceite de oliva

Sal gruesa

Pimienta negra Paso 1 Comenzaremos salpimentando el pollo. Más pimienta que sal porque la soja es muy salada Ampliar Salpimentamos el pollo C7 Paso 2 En un vaso de batidora eléctrica introduciremos el diente de ajo, sin el germen central. Ampliar Incorporamos el ajo sin germen C7 Paso 3 Añadiremos el zumo de la naranja, ligeramente exprimido. Ampliar Añadimos el zumo de naranja C7 Paso 4 Seguidamente añadiremos la cucharada de salsa sriracha. Ampliar Incorporamos la salsa sriracha C7 Paso 5 Y, para finalizar, añadiremos la salsa de soja y la ralladura de naranja. Ampliar Añadimos la soja y la ralladura de naranja C7 Paso 6 Bañaremos el pollo por completo con la mezcla y lo guardaremos, como mínimo, 6 horas tapado y en nevera. Pasado el tiempo, en un caldero bajo con buen diámetro, saltearemos en aceite de oliva muy caliente, los contra muslos. A fuego fuerte, dos minutos por cada lado. Ampliar Salteamos el pollo a fuego fuerte durante dos minutos C7 Paso 7 En ese momento encenderemos el horno a 190º, calor arriba y abajo, ya que el pollo se terminará de hacer al horno. En una fuente apta para horno iremos colocando los contra muslos ya dorados. Ampliar Colocamos en una fuente los muslos ya dorados C7 Paso 8 Con el líquido sobrante y, en el mismo caldero que hemos dorado el pollo calentaremos medio minuto todos los jugos del macerado removiendo constantemente. Ampliar Calentamos los jugos de la maceración C7 Paso final Con todo ese jugo bañaremos el pollo y al horno durante 15 minutos, a 190º, calor arriba y abajo.

El resultado es increíble y, sin necesidad de adivinar, creo que también invitarán a esta receta a formar parte de sus vacaciones. Ampliar Pollo, soja y naranja C7