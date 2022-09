Una pregunta recurrente en las conversaciones con mis amigas la formulo para que me cuenten que comieron ese día o que comerán mañana. Ellas me conocen bien y saben que no es con ánimo de ser cotilla, sino que, de manera natural, siempre estoy en una especie de estado pre alerta, a la búsqueda constante de nuevas ideas, de nuevas recetas para hacerlas, probarlas, disfrutarlas y, como no, si el resultado es satisfactorio compartirlas con ustedes en este espacio.

Reconozco que puedo ser pesada cuando alguna me responde que ha preparado algo suculento o sabroso porque enseguida se me activan todas las sirenas y comienzo un interrogatorio, en plan poli malo, porque quiero conocer todos los detalles.

Como comprenderán, ellas están un poco o ya un mucho, hasta la peineta de mí por lo que me he visto obligada a variar mi estrategia y ahora esta especie de «acoso» gastronómico, la ejerzo sobre los hijos de mis amigas, los que ya se gobiernan casi solos y además, son gallos tapados y auténticos chefs a futuro si se lo propusieran.

Entre ellos, destaca notablemente Ignacio, el hijo de mi amiga de Arantxa que con infinita paciencia y traducción mediante (porque la receta estaba en inglés) me detalló vía WhatsApp todos los pormenores de esta receta con aromas de la India, llena de potencia y sabores y texturas sorprendentes. El resultado, un sabor tan único y maravilloso, como Ignacio.

Ingredientes para macerar el pollo 650 g de contramuslos de pollo deshuesados

240 g de yogur natural

1 cucharada sopera de garam masala

1 cucharadita de sal gruesa

Unas hojas de cilantro fresco

Pimienta negra

Ingredientes para hacer la salsa del pollo mantequilla Aceite de oliva

Una cebolla

10 g de jengibre fresco

4 dientes de ajo

8 g de pimentón picante

8 g de comino en polvo

15 g de garam masala

8 g de cúrcuma

400 g de tomate triturado (puede ser envasado)

100 ml de agua

100 ml de leche de coco o en su defecto, de nata para cocinar

1 cucharadita de mantequilla

Cómo se hace el pollo mantequilla 1 Comenzaremos disponiendo el pollo en una fuente amplia y salpimentaremos al gusto. 2 En un recipiente aparte volcaremos el yogur, la cucharada de garam masala y la sal. 3 Mezclaremos bien hasta integrarlos con ayuda de unas varillas. 4 Verteremos la mezcla sobre el pollo hasta repartirla uniformemente. La idea es que el pollo vaya absorbiendo estos sabores dado que lo dejaremos macerando, a ser posible toda la noche o si no, mínimo durante 3 horas. 5 Justo antes de taparlo para dejarlo macerando en la nevera, picaremos finamente las hojas de cilantro y volvemos a mezclar. 6 Pasado el tiempo de maceración, pondremos un caldero bajo con aceite de oliva a calentar. La cantidad de aceite deberá ser la que cubra el fondo del caldero, sin excesos. 7 Una vez caliente, doraremos el pollo, durante 2 minutos por cada lado. Una vez dorado, reservamos. 8 Seguidamente, picaremos en brunoise la cebolla y el ajo y el jengibre en pedacitos. 9 En el mismo caldero donde hemos dorado el pollo y sin lavarlo, doraremos la cebolla, los ajos y el jengibre. Apreciarán que el fondo del caldero habrán quedado restos del yogur. Eso nos viene fenomenal para que la salsa coja sabor y, a medida que vayamos incorporando los ingredientes de la salsa, iremos desglasando el fondo (raspando) con una espátula de silicona. 10 Cuando apreciemos que la cebolla ya está guisadita, añadiremos las especias y bajaremos la intensidad del calor a potencia baja. Mezclaremos hasta integrar. 11 Añadiremos el tomate triturado y el agua y subiremos a potencia media, sin dejar de mezclar, llevaremos a ebullición. 12 Mantendremos en chup chup, durante 5 minutos y en ese momento, pasaremos la salsa por batidora eléctrica. Una vez batida, la volveremos a incorporar al caldero y metemos el pollo dentro. 13 Añadiremos la leche de coco o la nata, mezclaremos y mantendremos a fuego medio-bajo, durante 12 minutos, removiendo de vez en cuando. 14 Retiramos del calor y en el mismo caldero, añadimos la mantequilla y mezclamos, hasta que se derrita por completo (será rápido) 15 Servimos acompañado de arroz basmati preferentemente y con cilantro fresco picado (opcional)

