De vez en cuando los astros o lo que quiera que sea, se alinean y regalan tiempo, espacio e inspiración. O lo que es lo mismo, las musas hacen su trabajo y te insuflan de ese tipo de energía que te levanta un domingo del sofá, te hace poner la serie de turno en pausa y te lleva derechita hasta esa estantería, donde no caben más libros. Porque de repente, la memoria también se activa y te acuerdas de ese que te compraste hace unos años, cargadito de recetas que te prometiste hacer pero que, a día de hoy, la verdad es que no has hecho ni una.

Pues todo confabuló a mi favor porque, aparte de aquel chute de energía, llegó a casa una cajita de plátanos, regalo de alguien muy especial para mi tribu. Plátanos manzanos, de esos que están tan buenos que son pura golosina.

Unos minutos después, en mi cocina todo dispuesto y ordenado para hacer este pan, por primera vez en mi vida, con materia prima de la buena y con todas las ganas del mundo como ingrediente principal.

Un ratito después allí estaba el pan de plátano, súper sabroso y esponjoso.

Como idea les cuento que, mi hijo Juan se untó varias rebanadas con crema de chocolate, Pablo, algo más sibarita se untó uno con mermelada de fresas y otro, con queso fresco. Sus caras de disfrute lo decían todo.

Lo poco que quedó, fue desaparecido a pellizcos, porque, a decir verdad, nada le hace falta a este pan y tanto fue así, que hemos decidido preparar pan de plátano cada domingo del almanaque.